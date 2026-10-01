La Diputación de León destina 745.000 euros al desarrollo de las Aulas de Deporte y Salud y las Escuelas Deportivas

Archivo - Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado las bases de la convocatoria de subvenciones para la organización y desarrollo de las Escuelas Deportivas y las Aulas de Deporte y Salud para adultos en entidades locales de la provincia de menos de 20.000 habitantes durante la temporada 2026/2027, dotada con un presupuesto de 745.000 euros.

La cuantía global supone un incremento de 130.000 euros respecto a la convocatoria anterior, que contaba con un presupuesto de 615.000 euros. Las ayudas están dirigidas a financiar la organización de actividades deportivas tanto de carácter formativo como de acondicionamiento físico básico que se desarrollen entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, periodo que se amplía hasta el 30 de septiembre de 2027 en el caso de las escuelas deportivas de lucha leonesa, bolos y deportes autóctonos.

Como novedad respecto a las bases de la convocatoria del año anterior se elimina la posibilidad de solicitar subvenciones para escuelas deportivas de tres y cuatro meses debido a la falta de solicitudes en convocatorias anteriores. Se mantiene, no obstante, la posibilidad de solicitar ayudas para escuelas con una duración mínima de cinco meses, a fin de valorar su permanencia en futuras convocatorias en función de la demanda.

La ayuda podrá alcanzar hasta el 80 por ciento del presupuesto de la actividad subvencionable. En el caso de las Escuelas Deportivas, los beneficiarios serán los municipios y organismos públicos dependientes de ellos de menos de 20.000 habitantes, mientras que las Aulas de Deporte y Salud también podrán ser solicitadas por las juntas vecinales, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Las Escuelas Deportivas deberán contar con un mínimo de dos horas semanales y cada entidad local podrá solicitar subvenciones para un máximo de 30 escuelas. Las de diez y once meses quedan reservadas a Lucha Leonesa, bolos y deportes autóctonos, mientras que para el resto de modalidades la duración máxima será de nueve meses y la mínima, de cinco meses consecutivos.

Por su parte, las Aulas de Deporte y Salud tendrán una duración de entre seis y ocho meses, con un mínimo de dos horas semanales y una ratio mínima de tres participantes mayores de 18 años. Cada entidad local podrá solicitar ayuda para un máximo de diez aulas y entre las actividades contempladas figuran la gimnasia postural y correctora, el mantenimiento físico, yoga, pilates, zumba, programas de acondicionamiento físico para adultos y mayores, ejercicios de movilidad articular y actividades lúdico-recreativas.

La convocatoria contempla además como gastos subvencionables los pagos a los monitores deportivos, sus desplazamientos, el material fungible y la publicidad, así como los seguros de asistencia sanitaria y responsabilidad civil específicos para el desarrollo de las actividades.