La Diputación de León destina más de 2,1 millones a las estaciones invernales de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos

Archivo - Imagen de la Estación Invernal de San Isidro, dependidente de la Diputación de León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN - Archivo

LEÓN, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León avanza en la modernización y mejora de las estaciones invernales y de montaña de San Isidro y Valle de Laciana- Leitariegos con una inversión de más de 2,1 millones de euros para la adquisición de dos nuevas máquinas pisapistas, el suministro de materiales para la revisión del telesilla de Cebolledo y la renovación del seguro de asistencia a esquiadores.

La Junta de Gobierno ha dado luz verde a tres expedientes que permitirán reforzar la operatividad de ambos complejos invernales y de montaña y garantizar unas instalaciones más seguras, modernas y eficientes de cara a las próximas temporadas.

La principal actuación corresponde a la compra de dos nuevas máquinas pisapistas para las estaciones de San Isidro y Valle de Laciana-Leitariegos con un presupuesto base de licitación de 1.719.519 euros, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El expediente se tramitará mediante procedimiento abierto y se divide en dos lotes diferenciados para adaptarse a las necesidades específicas de cada estación. El lote destinado a San Isidro cuenta con un presupuesto de 833.036,6 euros y el de Leitariegos con 886.482,3 euros.

Estas máquinas, una para cada estación, tienen el fin de garantizar el correcto pisado de las pistas para la apertura en condiciones aceptables de calidad y seguridad. Ambos vehículos deberán entregarse en un plazo máximo de 120 días naturales desde la formalización del contrato, sin posibilidad de prórroga.

La Diputación de León también ha aprobado el expediente para el suministro de materiales para la revisión de las pinzas del telesilla de Cebolledo, en la estación de San Isidro, una actuación que cuenta con un presupuesto de 224.000 euros. La duración del contrato será de 180 días naturales desde el siguiente a su formalización y sin posibilidad de prórroga.

El contrato se estructura en un solo lote por razones técnicas, dado que solo existe un único proveedor y servicio técnico que suministra estos materiales en España.

RENOVACIÓN DE SEGURO DE ASISTENCIA

Por último, la Institución provincial ha aprobado la segunda prórroga del contrato del seguro de primera asistencia para accidentados en pistas para San Isidro y Valle de Laciana-Leitariegos. El servicio fue adjudicado a la entidad Markel Insurance SE Sucursal España por una anualidad, desde el 2 de junio de 2026 hasta el 1 de junio de 2027, con un gasto máximo autorizado de 216.993 euros y en las mismas condiciones de cobertura actualmente vigentes.

Con estas actuaciones, la Diputación de León pretende reforzar su apuesta por unas estaciones invernales modernas, seguras y competitivas, así como consolidar la provincia como un "referente" del turismo de nieve y montaña en el noroeste peninsular.