La Diputación de León duplica las ayudas para la lucha contra el avispón asiático, que alcanzan los 60.000 euros

Archivo - Imagen de una avispa asiática. - GOVERN DE LA GENERALITAT - Archivo

LEÓN 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas destinadas a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia para apoyar actuaciones de lucha, control y posible erradicación del avispón asiático o avispa negra (vespa velutina), una línea de subvenciones que alcanza los 60.000 euros y duplica los fondos destinados a este fin en el pasado ejercicio.

El objetivo es combatir una especie invasora que supone una amenaza para la biodiversidad, la actividad apícola y el equilibrio de los ecosistemas. La convocatoria, impulsada por el área de Desarrollo Rural de la Institución provincial, permitirá subvencionar hasta el 90 por ciento del presupuesto presentado por cada ayuntamiento, con un límite de 2.000 euros por solicitante.

Con estas ayudas se pretende colaborar con los municipios en el desarrollo de estrategias de gestión, control y eliminación del avispón asiático y favorecer actuaciones preventivas y de sensibilización, así como medidas directas para contener su expansión, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Entre los gastos subvencionables se incluyen acciones de prevención como la localización y retirada de nidos o el trampeo de ejemplares, además de material específico para el control y destrucción de esta especie invasora, equipamiento técnico, formación de personal y campañas de sensibilización y educación ambiental.

La Diputación de León mantiene así su compromiso con la protección del medio rural y el apoyo a los ayuntamientos de la provincia frente a una problemática que afecta especialmente a la actividad apícola y a la conservación de los insectos polinizadores.

Los municipios interesados dispondrán de un plazo de 20 días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica de la Diputación de León.