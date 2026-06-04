La Diputación de León impulsa la internacionalización de sus productores en la Feria Abanca Semana Verde de Galicia

El vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable del área de Productos de León, Roberto Aller (sexto por la izquierda), junto a la delegación leonesa en la Feria Abanca Semana Verde de Galicia. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León impulsa la internacionalización de sus productores en la cuadragésima octava Feria Abanca Semana Verde de Galicia, que se celebra en el recinto ferial de Silleda (Pontevedra) desde este jueves y hasta el domingo 7 de junio.

Este evento se ha convertido en una de las plataformas de negocio más potentes del año 2026 para el sector rural, la gastronomía y el turismo y atrae a firmas expositoras de cerca de una decena de países.

El vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable del área de Productos de León, Roberto Aller, ha asistido este jueves a la inauguración de la Feria y la delegación leonesa tiene el objetivo de abrir canales de exportación y consolidar su posicionamiento en el mercado del noroeste peninsular.

La delegación leonesa acude agrupada a este Salón de Alimentación del Atlántico (Salimat) bajo el sello institucional 'Productos de León' en una misión comercial respaldada por la Institución provincial. El espacio de la Diputación de León combina la venta directa al público con un área de negocio técnico y los productores locales podrán llevar a cabo encuentros comerciales con importadores y compradores internacionales.

"Facilitar el salto al exterior de nuestras marcas es un compromiso estratégico. Estas reuniones bilaterales son la herramienta perfecta para que las pequeñas y medianas empresas del medio rural accedan a mercados que por sí solas tendrían difícil alcanzar", ha subrayado Aller.

Durante la jornada inaugural los stands leoneses han recibido la visita del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y del resto de autoridades autonómicas, quienes se han interesado por las novedades del catálogo leonés y han destacado el prestigio que acompaña a estas producciones, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

"LA MÁXIMA CALIDAD GOURMET"

Para el dirigente leonesista el éxito de la marca provincial radica en la confianza que genera en el consumidor, ya que, según sus palabras, la fama de la despensa leonesa hace que el comprador identifique esta etiqueta con "la máxima calidad gourmet".

Los productores de León están presentes en el evento por quinto año consecutivo. Con unas previsiones que aspiran a superar los 84.000 visitantes del año pasado, la feria de Silleda reafirma su papel como aliado "clave" para la competitividad del tejido empresarial del entorno rural leonés.

Las empresas que acuden a la presente edición de la Feria son Bodegas Soltero, La Huerta de Fresno, Vallelongo, Membrillo La Comarca, La Oricera, Miel Oro del Eria, Pimientos La Bercianita, Miel La Cazurra, Quesos Manzer, Cooperativa Vinícola de Valdevimbre, La Matanza Embutidos Artesanos y Chocolates Santocildes.