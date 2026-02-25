Diputación de León insiste en que "no se puede hacer nada más" en la carretera de Peñalba porque se trabaja "sin parar"

Imagen del pleno ordinario de la Diputación de León celebrado este miércoles. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN , 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable del área de Infraestructuras, Roberto Aller, ha insistido este miércoles en que "no se puede hacer absolutamente nada más" en la carretera de acceso a Peñalba de Santiago (LE-5238) porque los técnicos trabajan "sin parar" tras el último derrumbe de piedras de la ladera de la montaña registrado el pasado día 11 de febrero.

"Desde el minuto cero se ha estado trabajando sin parar cuando se ha podido. Cuando no se ha podido, lógicamente no se trabaja", ha recalcado y ha puntualizado que desde que se produjo el último derrumbe se llevan a cabo actuaciones de emergencia y hay una obra proyectada con una inversión cercana a los 200.000 euros que resulta "muy difícil" de abordar porque cada poco la ladera sufre nuevos desprendimientos.

Los técnicos, ha reiterado, "no pueden hacer nada más" de lo que hacen y ha matizado que los únicos momentos en que se han suspendido los trabajos en la zona son en los que había un peligro para la seguridad de los trabajadores.

Sobre este asunto también se ha pronunciado el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, que ha puesto de manifiesto que la Institución provincial no es responsable de los derrumbes del terreno de la montaña. "No es responsable la diputación, es el titular de esos terrenos o quien tiene la competencia de cuidarlos para que no se produzcan esos derrabes desde cierto incendio que se produjo en el año 2017. No se han hecho las actuaciones que se tenían que hacer", ha enfatizado y ha apuntado que, desde entonces, todo se ha confiado a que la Diputación "haga y arregle cuando vienen mal dadas".

La Diputación de León puso en marcha diversas actuaciones de emergencia en la carretera de Peñalba de Santiago tras el derrumbe de piedras del pasado día 11 de febrero, una vía en la que ya se trabajaba desde el pasado día 12 de diciembre de 2025 a causa del anterior desprendimiento.

El último derrumbe se produjo sobre unos 150 metros de la calzada, entre los puntos kilométricos 12+250 y 12+400 y fue ocasionado una vez más por las intensas lluvias originadas en la provincia leonesa. La obra de emergencia que se lleva a cabo cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses, hasta el 11 de abril de 2026, y un presupuesto previsto de 185.902,6 euros.

Gerardo Álvarez Courel y Roberto Aller se han pronunciado de este modo durante el transcurso del pleno ordinario celebrado este miércoles y ante las cuestiones formuladas por los grupos de la oposición en el turno de ruegos y preguntas.