La Diputación de León invierte más de 1,9 millones en la mejora de la LE-5220

El vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable de Infraestructuras, Roberto Aller (derecha), con el vicepresidente cuarto de la Diputación y alcalde de Corullón, Luis Alberto Arias. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El área de Infraestructuras de la Diputación de León ha concluido las obras de ensanche y mejora de la carretera LE-5220 del Mirador de Corullón al cruce con la LE-5229 tras una inversión de 1.912.904 euros.

La actuación ha incluido el acondicionamiento mediante ensanche de plataforma, mejora del firme y adecuación del drenaje transversal, pavimentación, señalización, balizamiento y defensa de un tramo de 3.600 metros de longitud.

Los trabajos, iniciados en el mes de febrero de 2025 y finalizados el pasado mes de abril por la empresa adjudicataria Tecnología de Firmes, S.A., han ampliado el ancho de la calzada pavimentada a seis metros.

La actuación, que originalmente presentaba una plataforma inferior a los 5,5 metros, da continuidad al tramo anterior de la misma carretera finalizado en febrero de 2024. Asimismo, ha incluido la adecuación de las estructuras situadas en los puntos kilométricos 2+275 y 3+390, que se han ampliado hasta los 8,2 metros mediante la colocación de losas prefabricadas de hormigón apoyadas en los muros de mampostería existentes, previamente reparados.

La intervención se ha completado con la renovación de la señalización horizontal y vertical, balizamiento y defensas mediante barreras de seguridad y pretiles metálicos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

El vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable del área de Infraestructuras, Roberto Aller, acompañado por el vicepresidente cuarto de la Diputación y alcalde de Corullón, Luis Alberto Arias, ha mostrado su satisfacción por los trabajos realizados.

ACTUACIONES EN "TODOS LOS RINCONES"

"Trabajamos a diario para llevar actuaciones a todos los rincones de nuestra extensa provincia", ha incidido Aller, al tiempo que ha reivindicado su gestión al frente del área: "Desde nuestra llegada en el año 2023 se ha multiplicado hasta por cuatro la capacidad de inversión y ejecución de grandes infraestructuras", ha subrayado.

El dirigente provincial se ha referido además el "gran impacto" de este proyecto en la comarca de El Bierzo y ha manifestado que la modernización de los accesos a puntos estratégicos como el Mirador de Corullón no solo incrementa "drásticamente" la seguridad vial de los vecinos y visitantes, sino que resulta "clave" para vertebrar el territorio, impulsar el desarrollo rural y fijar población.