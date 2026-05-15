Diputación de León modifica asignación anual del Plan de Cooperación y destina 4,8 millones a vías afectadas por fuegos

Imagen del pleno extraordinario celebrado este viernes en la Diputación de León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 15 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario de la Diputación de León celebrado este viernes ha aprobado por unanimidad la modificación de la consignación anual del Plan de Cooperación Municipal 2026-2027, cuya cuantía total se mantiene en 60 millones de euros, además de destinar 4,8 millones de euros para las carreteras afectadas por los incendios del pasado verano.

Se trata de una modificación de crédito al presupuesto de 2026 que afecta al Plan Provincial de Cooperación Municipal, los servicios de conservación de carreteras occidentales y el servicio de conservación de carretera oriental.

Según ha explicado recientemente el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, había unas cuantías del Plan de Cooperación asignadas para cada anualidad y ha sido necesario hacer "un ajuste" en las mismas, de forma que disminuye la cantidad asignada para el ejercicio 2026 para poder cumplir con la regla de gasto y que los informes económico-financieros sean "adecuados".

A pesar de dicha disminución el importe global del Plan de Cooperación se mantiene en 60 millones de euros y se van a cubrir todas las solicitudes. "La cuantía no disminuye. La diferencia es que hay una parte que se destina al año 2026 y el resto se destina en 2027", según ha detallado, para añadir que unos 36 millones serán asignados al presente ejercicio y los otros 24 millones, a la próxima anualidad.

"No estamos disminuyendo el importe global del plan, lo que estamos es redistribuyéndolo en las dos anualidades que corresponden, porque es un plan bienal", ha incidido.

QUE EL DINERO "FLUYA" DE MANERA EFICIENTE

Durante la sesión plenaria todos los grupos políticos han coincidido en apoyar esta modificación del crédito. El portavoz del PP, David Fernández, ha solicitado que se publiquen "cuanto antes" las bases ante la necesidad de que el dinero "fluya" de manera eficiente en los municipios.

En la misma línea se han pronunciado los portavoces de Vox y UPL, Fernando Prieto y Valentín Martínez respectivamente. Este último ha expresado la necesidad de agilizar los trámites "lo máximo posible" para que los ayuntamientos puedan licitar las obras.

Al mismo tiempo, ha señalado que resulta "urgente" que los municipios terminen las obras del Plan Provincial 2024-2025 y del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS) para que no surjan problemas. "Es fundamental que esas inversiones lleguen al medio rural para tener una calidad de servicios óptima", ha sostenido.

CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA

Finalmente, el portavoz del PSOE, Santiago Dorado, ha detallado que la modificación de crédito se sustenta en dos razones "fundamentales". La primera de ellas es la conservación de la red viaria provincial. "Todas esas vías de titularidad provincial que se vieron afectadas por los incendios en el verano de 2025 y que al final van a tener más dotación para poder tenerlas en un estado óptimo", ha precisado.

La segunda de las razones de la modificación del crédito se sustenta en el Plan Provincial de Cooperación Municipal 2026-2027, que, desde que se publique, tendrá la dotación "correcta" para que los ayuntamientos de la provincia puedan presentar las solicitudes correspondientes.

"Esa aminoración del importe inicial con el que se dota el proyecto, que no va a interrumpir para nada la tramitación con los ayuntamientos, porque si fuese necesario de aquí a final de año se podría incrementar, nos permite dejar ahí 18 millones de remanente de tesorería que van a quedar disponibles para otras actividades. Igualmente, nos va a permitir llegar con una mejor ejecución del presupuesto a final de año", ha concretado, para agregar que la Diputación está obligada al cumplimiento de las reglas fiscales y, por tanto, a esta aminoración en el gasto comprometida.