Diputación de León prepara el "salto" de la comercialización de productos leoneses con el lanzamiento del market online

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (derecha), en la inauguración de la XXXII Feria de Productos de León, en el Palacio de Exposiciones y Congresos. - EUROPA PRESS

LEÓN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, se ha referido este viernes al lanzamiento del market online como el "salto" de la comercialización de los productos de León, que permitirá que el tamaño y ubicación de una empresa no sean obstáculos para competir.

Ello beneficiará especialmente a los pequeños productores, que en numerosas ocasiones hacen "auténticas maravillas" desde localidades pequeñas y alejadas de los grandes centros de distribución sin las facilidades que tienen las empresas emplazadas en las grandes ciudades para comercializar sus productos.

Además, ha señalado que la puesta en funcionamiento del market online posibilitará que todo el potencial de los productores leoneses se traduzca en más comercialización, más mercados y más oportunidades. "Tenemos que seguir dando pasos para que nuestros productores puedan vender más y mejor", ha recalcado.

El market online será una herramienta que facilitará la venta por internet y con la que se reducirán los costes logísticos, uno de los problemas que afectan cada día más a los productores leoneses. "Una pequeña empresa situada en cualquier rincón de nuestra provincia debe tener las mismas posibilidades de mostrar y vender sus productos en internet que una empresa instalada en una gran ciudad", ha insistido.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha apuntado que la digitalización tiene que servir para acercar el mundo rural al consumidor, para eliminar distancias y para abrir mercados con el reto de controlar cada vez más la cadena de valor. "Tenemos que conseguir que una parte cada vez mayor de esa transformación de la comercialización, pero también de ese valor añadido, se queden en León", ha subrayado.

Sobre este asunto también se ha pronunciado el vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Productos de León, Roberto Aller, que ha explicado que la Institución provincial aportará esta herramienta para evitar que un pequeño productor del rincón más remoto de la provincia "no pueda competir con el mundo". "Tenéis el mejor producto, nosotros pondremos la mejor logística. El talento que custodia nuestra tierra es verdaderamente abrumador", ha concluido.

Los representantes de la Diputación de León se han pronunciado de este modo en el acto inaugural de la XXXII Feria de Productos de León 'Los sabores de un reino', que se podrá visitar hasta el lunes día 12 en el Palacio de Exposiciones y Congresos.