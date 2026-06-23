La Diputación de León reclama que el nuevo grupo antidisturbios de la Policía Nacional se ubique en León

Archivo - Integrantes del Grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP). - UFP - Archivo

LEÓN 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado por unanimidad en el pleno celebrado este martes una moción presentada por la UPL en la que se reclama que el nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial (UIP) previsto por el Ministerio del Interior para Castilla y León tenga su sede en la ciudad de León.

La moción recoge la previsión del Ministerio del Interior de crear un nuevo grupo antidisturbios integrado por unos 50 agentes para dar cobertura operativa a la Comunidad. En la actualidad la VII UIP cuenta con su única sede en Valladolid, ciudad en la que ya operan dos grupos de estas unidades, además de un subgrupo de mando y apoyo, en los que trabaja cerca de un centenar de agentes especializados.

Esta situación genera un "claro desequilibrio territorial" en la distribución de los recursos policiales, especialmente si se tiene en cuenta que la creación de la actual estructura de las UIP supuso en su día la disolución de la Compañía General de Reserva con sede en León, integrada por 110 agentes. Esta decisión, según ha explicado UPL, provocó la pérdida de una capacidad de respuesta "inmediata" ante intervenciones de este tipo en la ciudad y la provincia leonesas.

En este sentido, la formación leonesista ha advertido que la centralización de estas unidades en Valladolid obliga actualmente a realizar importantes desplazamientos cuando es necesaria su intervención en León o en otras zonas de la Región Leonesa, "con el consiguiente perjuicio operativo, económico y temporal, además de una merma en la eficacia del servicio público de seguridad".

Además, ha señalado que el sindicato policial Unión Federal de Policía ha denunciado en reiteradas ocasiones esta concentración sistemática de unidades en Valladolid y ha defendido la necesidad de una planificación basada en criterios "estrictamente operativos". En este sentido, ha agregado que en otras comunidades autónomas como Andalucía, Galicia o Canarias existen modelos de doble sede "plenamente funcionales".

"PLENAMENTE JUSTIFICADO"

Por todo ello, para UPL está "plenamente justificado" que el nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial se ubique en León, tanto por razones territoriales como operativas y permitiría corregir el "agravio histórico", así como reforzar la seguridad de la capacidad de respuesta no solo en la provincia de León, sino en toda la Región Leonesa.

Por este motivo, la moción recoge la petición al pleno para que inste al Gobierno de España y, en particular, al Ministerio del Interior, a que el nuevo grupo de UIP previsto para Castilla y León tenga su sede en la ciudad de León y sea dependiente de la VII UIP de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León.

El portavoz del PP en la Diputación de León, David Fernández, ha mostrado su apoyo a la iniciativa y ha reclamado a UPL que "demuestre músculo" ante el Ejecutivo central para sacar adelante iniciativas "positivas y concretas" para León.

Por su parte, el portavoz de Vox, Fernando Prieto Olite, ha señalado que la propuesta es beneficiosa para León y se ha sumado al requerimiento del representante del PP hacia la UPL: "Hagan fuerza, muestren músculo", ha apuntado.

LEÓN ES EL LUGAR "IDÓNEO"

El portavoz del PSOE, Santiago Dorado Cañon, ha defendido la descentralización por la que aboga el Ejecutivo central y el reparto de instituciones en diferentes localizaciones para vertebrar el país. Según ha explicado, León es el lugar "idóneo" dentro de la comunidad autónoma para asentar el nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial por motivos de eficiencia operativa y de seguridad jurídica. "Esto no es un antojo político, sino que es un criterio avalado por técnicos y por los sindicatos policiales", ha subrayado.

Por otra parte, Santiago Dorado ha señalado que los representantes socialistas leoneses "llevan muchos años sacando músculo" para defender la provincia y ha instado al PP que lo hagan sus representantes ante el nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y León.

Finalmente, el portavoz de UPL en la Diputación, Valentín Martínez, ha agradecido el apoyo de todos los grupos políticos ante una demanda "coherente" y "de justicia" y ha respondido al PP y Vox que la UPL "saca músculo en todos los sitios donde está". Además, se ha sumado a la petición del PSOE de reclamar a PP y Vox que sean reivindicativos con la Junta en esta nueva legislatura.