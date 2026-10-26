La Diputación de León tiende la mano a los ayuntamientos para reforzar su protección digital frente a ciberataques

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (centro), con representantes de la Institución provincial, de la Agencia Estatal de Administración Digital y del Centro de Ciberseguridad de las Entidades Locales. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha tendido la mano a los ayuntamientos de la provincia para reforzar su protección digital frente a ciberataques, según se ha puesto de manifiesto en la reunión mantenida por representantes de la Institución provincial con técnicos de la Agencia Estatal de Administración Digital y responsables de apoyo a la difusión del Centro de Ciberseguridad de las Entidades Locales.

El encuentro, que ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; el diputado del servicio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), José Pellitero y el coordinador de Ciberseguridad, Javier de la Villa, se ha celebrado tras detectarse vulnerabilidades críticas en determinadas tecnologías utilizadas para el desarrollo de páginas web que podrían permitir a los ciberdelincuentes acceder a los servidores y sistemas donde se alojan.

Se trata de una amenaza de alcance mundial que puede afectar también a los portales de las administraciones públicas y, ante esta situación, la Diputación ha remitido una notificación electrónica a todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para advertirles del riesgo y trasladarles las comprobaciones y medidas de seguridad que deben trasladar a sus proveedores tecnológicos.

Durante la reunión se ha constatado que las páginas web que la Diputación de León proporciona a los municipios de la provincia no se han visto afectadas por estas vulnerabilidades y cuentan con las correspondientes medidas de protección. No obstante, se ha puesto de manifiesto que existen ayuntamientos que todavía no se han adherido a los servicios de seguridad provinciales y que disponen de páginas web contratadas a otros proveedores que podrían estar expuestas a estas amenazas.

En este sentido, la Diputación ha recomendado a los consistorios contactar con sus proveedores tecnológicos para comprobar si sus páginas web utilizan la tecnología afectada, si cuentan con versiones actualizadas y si tienen instalados los parches de seguridad necesarios. Del mismo modo, ha ofrecido su colaboración para proteger, mediante sistemas avanzados de cortafuegos (WAF), aquellos portales que puedan estar afectados y no puedan actualizarse de manera inmediata, siempre en coordinación con sus proveedores.

En los casos en los que no sea posible actualizar ni proteger una página vulnerable, se ha recomendado valorar su retirada temporal como medida preventiva, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Además, durante el encuentro se ha acordado reforzar la comunicación y el acompañamiento a los ayuntamientos que todavía no se han incorporado a las medidas de seguridad ofrecidas por la Institución provincial, con el objetivo de facilitarles el acceso al catálogo de protecciones disponible y ampliar su cobertura al mayor número posible de entidades locales.