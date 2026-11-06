La Diputación de Palencia amplía la gestión de los residuos con cuatro nuevos servicios para pequeños municipios

Presentación de las nuevas líneas de tratamientos de residuos - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia pondrá en marcha la Institución en materia de tratamiento de residuos y que incluyen cuatro nuevas líneas de tratamientos de residuos para mejorar su gestión en el medio rural de la provincia.

La institución provincial impulsará la recogida de enseres y residuos voluminosos, biotrituración de restos de poda, instalación de puntos limpios móviles en pequeños municipios y núcleos de población y la recogida selectiva de residuos textiles.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha explicado que el objetivo de estas iniciativas es facilitar a los ayuntamientos el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente a los de menor capacidad de gestión, mediante servicios compartidos, infraestructuras y recursos técnicos que permitan mejorar la recogida y el tratamiento de los residuos.

"La gestión de los residuos es una competencia municipal, pero tenemos muchos municipios de pequeño tamaño con pocas posibilidades técnicas y necesitan apoyo de la Diputación", ha detallado, por lo que la institución prestará asistencia y coordinará los servicios, en colaboración con el Consorcio Provincial de Residuos que se encarga del tratamiento, para los municipios que lo soliciten.

Durante la presentación de las novedades, la presidenta, que ha estado acompañada por el gerente del Consorcio Provincial de Residuos, Pedro Luis Castrillo, ha subrayado que las medidas se orientan también a impulsar la prevención, la reutilización y el reciclaje, avanzar hacia un modelo de economía circular y adaptar la gestión de los residuos a las necesidades de los municipios y núcleos de población de la provincia.

Castrillo ha incidido en que el objetivo es, desde la coordinación, facilitar la gestión de los residuos que se generan a diario y que causan problemas, sobre todo a las poblaciones más pequeñas, "para que cada cosa acabe en su sitio con un objetivo ambiental claro".

Estas actuaciones, que están en fase de redacción de los pliegos, se enmarcan en el trabajo de asistencia y cooperación con los ayuntamientos y mancomunidades que se desarrolla a través del Servicio Infraestructuras Urbanas y Ambientales y del Consorcio Provincial de Residuos, y que da continuidad a los servicios de tratamiento y recogida selectiva que funcionan en la provincia desde hace años.

Estas prestaciones, además, están incluidas en las medidas estratégicas 11 y 12 en materia de gestión de residuos y economía circular en el medio rural de la Agenda Rural de Palencia, la hoja de ruta que marca todas las políticas que ponen en marcha la Institución provincial.

La Diputación presta asistencia a los ayuntamientos en la gestión de los residuos y coordina los servicios que necesitan una organización provincial.

Además, a través del Consorcio Provincial de Residuos, se encarga del tratamiento de los residuos de los municipios de menos de 5.000 habitantes.

RECOGIDA DE ENSERES Y RESIDUOS VOLUMINOSOS,

De esta manera, según ha anunciado la presidenta, la Diputación, en colaboración con el Consorcio de Residuos, coordinará la prestación del servicio de recogida de enseres y residuos voluminosos, centralizando la planificación logística, el diseño de rutas, el transporte y la entrega final de los residuos a un gestor autorizado.

Así, los municipios podrán disponer de un sistema provincial organizado para la recogida de aquellos residuos que, por sus dimensiones o características, no pueden depositarse en los contenedores habituales.

También se va a poner en marcha un servicio de biotrituración in situ de restos vegetales.

Para ello, la Diputación desplazará la maquinaria necesaria a los municipios que lo soliciten para facilitar la gestión de los restos de poda generados en las localidades.

Otra de las novedades presentadas hoy, en este caso en el marco de colaboración con la Junta de Castilla y León, es la puesta en funcionamiento de cinco puntos limpios móviles.

Los puntos limpios han sido suministrados por el Gobierno regional a la Institución junto a dos camiones eléctricos para su transporte y cuatro puntos de recarga.

Con estos medios se organizará un servicio provincial a demanda de los ayuntamientos interesados.

Para su funcionamiento está prevista la contratación de una empresa especializada que se encargará de la gestión operativa de los vehículos y equipamientos.

De esta manera, se garantizará la trazabilidad la adecuada gestión de los residuos.

La cuarta línea es la recogida selectiva de residuos textiles para los que la Diputación dispone de 110 contenedores específicos que serán distribuidos por la provincia.

La gestión de su recogida, transporte y clasificación se articulará mediante un contrato con empresas que garanticen la trazabilidad de los residuos y su destino a canales de reutilización, donación a colectivos vulnerables o reciclaje industrial.

Campaña de educación Finalmente, de manera paralela y complementaria, la Institución impulsará una campaña global de educación y concienciación ambiental a nivel municipal con el objetivo de maximizar el impacto de estas cuatro líneas de actuación.

Esta acción transversal contará con la colaboración del Consorcio de Residuos e incluye la unificación de la identidad visual y la señalización de los puntos de depósito, la colaboración con las Escuelas para la Sostenibilidad y el desarrollo de campañas específicas sobre ropa y calzado, aparatos eléctricos y electrónicos y enseres.

Junto a las novedades, la Institución mantiene un conjunto de líneas de ayudas destinadas a cubrir las necesidades prioritarias en materia de gestión de residuos, que se suma a las líneas de inversión ya existente, y que suman cerca de 349.000 euros.

Entre las líneas de actuación se encuentra la convocatoria de ayudas para inversiones en infraestructuras y equipamientos de gestión de residuos de competencia local, correspondiente al periodo 2025-2026 y dotada con 348.997 euros.

A esta convocatoria, que se publica de forma anual, pueden acogerse a ella los ayuntamientos y mancomunidades con competencias en la recogida de residuos.

En el marco de esta convocatoria se han subvencionado nueve puntos limpios, seis áreas de aportación de residuos, un proyecto de contenedorización para la recogida separada de biorresiduos, tres proyectos de recogida de residuos destinados al compostaje y una planta de reciclaje de restos de poda forestal, jardinería y otros restos vegetales.

Otra de las líneas es el programa de compostaje doméstico, comunitario y de gestión de restos de poda de la convocatoria Palencia de A Huebra, que contempla 163.854 euros para el periodo 2023-2026.

Esta línea da continuidad a las actuaciones desarrolladas desde el proyecto piloto Residuo Cero, puesto en marcha entre 2018 y 2019, y permite financiar materiales y programas de compostaje comunitario y gestión de restos vegetales.

Las nuevas prestaciones se incorporan al sistema de cooperación con los ayuntamientos y mancomunidades que se desarrolla a través del Servicio Infraestructuras Urbanas y Ambientales y del Consorcio Provincial de Residuos.

A este servicio se sumaron la recogida selectiva de envases ligeros y papel-cartón, en funcionamiento desde 2010; la recogida de vidrio, desde 2014, y la de pilas y acumuladores, también desde 2014.

Los servicios de recogida selectiva de vidrio, envases, papel-cartón y pilas disponen de cobertura en todos los municipios y núcleos de población de la provincia.