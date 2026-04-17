Diputación de Palencia celebra el Día del Libro con el ciclo 'Legele memorales', talleres de escritura y reparto de pan

Imagen de un evento en la Villa Romana de La Olmeda. - DIP PALENCIA

PALENCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha programado diversas actividades para conmemorar la celebración del Día del Libro, que comenzará con el ciclo 'Legere memorales' en la Villa Romana de la Olmeda el día 23 de abril, además de que se han organizado talleres de escritura antigua, encuentro con autores y el reparto de pancillos en colaboración con las librerías.

Así, del 23 al 26 de abril, se celebrará el Día del Libro, bajo el título 'Legere Memorables' que ofrecerá un recorrido por el pasado y el presente a través de la lectura de fragmentos clásicos, además de que se reproducirá un pequeño texto utilizando materiales de escritura como los que se usaban en la antigua Roma.

Asimismo, durante el fin de semana del 25 y 26 de abril tendrán lugar en el auditorio de La Olmeda los encuentros con historiadores y divulgadores que presentarán sus últimos trabajos literarios y divulgativos sobre la antigüedad clásica y el mundo romano. Todas las charlas son de acceso gratuito.

En la jornada del día 25 participarán Iban Martín, que presentará el libro 'Gladiadores, espectáculos y ocio en la antigua Roma', de Néstor F. Marqués. Ambos recorrerán los escenarios romanos de entretenimiento. Asimismo, Marqués presentará el libro de Ibán Martín que lleva por título 'Roma Victa', y abordarán aspectos como la derrota, la crisis y los momentos de fragilidad que se vivieron en Roma.

Durante la jornada del domingo 26 de abril, Lidia G. Merenciano ofrecerá una charla sobre 'Una odisea por la historia', un viaje entre la arqueología y la mitología, en el que toma como punto de partida elo mosaico de la Villa Romana de La Olmeda, que representa el episodio de Aquiles descubierto por Ulises en Skyros.

Posteriormente, Isabel Rodríguez hablará sobre la mitología griega y la imagen de los dioses, a través de la presentación del libro 'El gran libro de los dioses griegos. Una guía para conocer sus mitos, sus imágenes y su significado'

Por otro lado, y como viene haciendo la Diputación en la colaboración con la Asociación de libreros y editores de Palencia (ALEP), se repartirán de panecillos el día 23 de abril, como producto típicamente palentino, en las librerías de la capital y de la provincia.