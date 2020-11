Diputación de Palencia dará luz verde el jueves al IV Plan de Igualdad y contra la Violencia de Género

PALENCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Palencia aprobará este jueves, 26 de noviembre, el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y

Hombres y contra la Violencia de Género, lo que coincide con la

conmemoración, el día 25 del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El IV Plan de Igualdad incluye un diagnóstico de su situación actual en la provincia, así como una amplia serie de acciones que en sus cuatro años de vigencia impulsará la Diputación de Palencia.

Las medidas son de carácter preventivo y de asistencia a las mujeres víctimas, aunque a menudo también lo son, de modo directo o indirecto, menores que tienen a su cargo y el plan incluye un compromiso institucional, el marco normativo de esta materia de todos los rangos (del provincial al internacional); y un exhaustivo diagnóstico de

la situación de las mujeres palentinas desde diversas ópticas.

Asimismo, se plantea objetivos y medidas concretas para su consecución, tanto de carácter general como específicas de cada área e

incluye los mecanismos de seguimiento y evaluación; un glosario, un directorio de entidades del sector y el reglamento del Consejo Provincial de la Mujer.

Uno de los objetivos es la lucha contra la violencia sexista, con medidas que inciden en la prevención y en la asistencia a las víctimas.

En opinión de la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, las cifras reducidas de casos de violencia en la provincia no deben llevar "a la complacencia, ni mucho menos, porque cada caso conlleva un drama con mujeres y menores como víctimas, y porque el objetivo es que no exista un solo caso", pero no porque no se denuncie, sino porque efectivamente la violencia contra las mujeres, como cualquier tipo

de violencia, "sea una práctica desterrada y erradicada de la sociedad".

En la actualidad, los Servicios Sociales de la Diputación de Palencia prestan algún tipo de atención a un centenar de mujeres que ha sido víctimas de violencia machista, normalmente por parte de la persona con la que mantiene o ha mantenido una relación afectiva (algo más del 80 por ciento de los casos) o del cónyuge o ex cónyuge.

La mayoría de las noventa y nueve mujeres víctimas de violencia de género que cuentan con intervención o seguimiento por parte de la administración provincial _ochenta y una_ tienen en vigoruna orden de protección, mientras las otras dieciocho no presentaron denuncia, o bien se extinguieron las medidas judiciales protectoras.