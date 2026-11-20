Un concierto en la iglesia de Fuentes de Nava. - DIP PALENCIA

PALENCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado la relación de los 97 municipios a los que llegarán las ayudas para la realización de actividades culturales en 2026, una línea que cuenta con 102.449,64 euros, y que en esta anualidad incorpora mejoras para los municipios con juntas vecinales con el fin de que la actividad cultural llegue a más pueblos y vecinos.

Como principal novedad, la Institución provincial eliminó el requisito mínimo de cuatro juntas vecinales exigido hasta ahora, para recibir una ayuda complementaria, de modo que todos los ayuntamientos con al menos una junta vecinal han podido beneficiarse de la misma.

Este cambio amplía el número de beneficiarios y facilita que la programación cultural alcance también a las entidades locales menores.

Las subvenciones permitirán financiar actividades desarrolladas entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026 relacionadas con la música clásica, artes escénicas, cine, creación artística y literaria, difusión del patrimonio cultural, recreaciones históricas o publicaciones culturales, entre otras iniciativas.

En la resolución se han aprobado ayudas que oscilan entre los 225 y los 6.500 euros con el objetivo de llevar la cultura a toda la provincia y asegurar que la oferta cultural no se concentre únicamente en las cabeceras municipales.