La Diputación de Palencia destina 134.000 euros para infraestructuras de uso agroganadero en 30 entidades locales

Once ayuntamientos y 19 juntas vecinales reciben casi 134.000 euros de Diputación de Palencia para infraestructuras de uso agroganadero - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 30 entidades locales --once ayuntamientos y 19 juntas vecinales-- recibirán ayudas por valor de 134.000 euros de la Diputación de Palencia para crear, adecuar y conservar infraestructuras rurales de uso agrícola y ganadero de titularidad pública.

La convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y juntas vecinales de la provincia ha contado con una dotación de 133.890,18 euros este 2026, la misma consignación presupuestaria que el año pasado.

Los once consistorios solicitantes que obtienen subvención son Cervera de Pisuerga, Renedo de la Vega, Sotobañado y Priorato, Villoldo, Castromocho, Aguilar de Campoo, Espinosa de Villagonzalo, Magaz de Pisuerga, Ribas de Campos y Villamoronta.

Las 19 juntas vecinales que reciben ayudas con cargo este programa son las de Salvador de Cantamuda, San Martín de los Herreros, Piedrasluengas, Salinas de Pisuerga, Cillamayor, Traspeña de la Peña, Ligüerzana, Lomilla, Valoria de Aguilar, Verdeña, Estalaya, Villalafuente, Lagartos, Quintanaluengos, Valsadornin, Pisón de Castrejón, Moslares de la Vega, Santillana de la Vega y Calzadilla de la Cueza.

El importe de las subvenciones va desde los 925,65 euros de mínimo y los 6.000 euros de máximo.

Las diferencias van en función del baremo de la convocatoria, que valora la adecuación de las inversiones a su finalidad, su repercusión en un mayor número de usuarios o en el uso comunal, la claridad y el nivel de desarrollo de la propuesta, así como el grado de definición de las actuaciones propuestas.

En el caso de tanques y aljibes, se prima la ausencia en el pueblo de otro tanque de agua para el mismo fin; y en el resto de actuaciones, la aplicación de soluciones integradas con el entorno y el uso de materiales naturales y tradicionales.

Con este programa, la Diputación de Palencia cofinancia la adquisición de materiales y las obras necesarias para construir tanques y aljibes de agua para uso agrícola, para construir, adecuar e instalar fuentes y abrevaderos para uso del ganado, así como las inversiones mejorar su salubridad; y la recuperación, adecuación y mejora de captaciones de fuentes, estanques, manantiales y charcas naturales vinculadas al aprovechamiento ganadero.