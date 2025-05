La Diputación de Palencia destina 301.000 euros a mejoras en los caminos rurales en 2025

PALENCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Diputación de Palencia ha convocado ayudas para los ayuntamientos de la provincia con el fin de promover obras de mejora en sus caminos rurales.

El programa, que cuenta con gran demanda, tiene una dotación de 301.000 euros y el año pasado llegó a 42 localidades, han informado a Europa Press fuentes de la Institución provincial.

La Diputación de Palencia, a través del Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, promueve e incentiva las obras de mejora, conservación y mantenimiento de los caminos rurales dependientes de los municipios, y aporta a lo sumo el 60 por ciento de la inversión que efectúe el ayuntamiento solicitante, con un máximo de 17.000 euros por entidad.

INVERSIONES

Las obras se deben centrar en reparaciones puntuales en caminos que incluyen el saneo de blandones, roderas y zonas de acumulación de agua, con extracción de material de base y aporte de nuevo material granular, que no supere una longitud máxima del 5 por ciento del total del camino.

También se contemplan las actuaciones extensivas de mantenimiento o conservación, que consistan en el rasanteo y reperfilado de la superficie del camino con motoniveladora o buldózer, riego, compactación del firme y repaso de cunetas y las obras de drenaje transversal (caños o paso de agua).

Sin embargo, no son actuaciones subvencionables aquellos cuyo firme esté constituido por hormigón o materiales bituminosos, así como los que se encuentren en proceso de estudio o ejecución de proyectos de concentración parcelaria, reconcentración o programas de inversión en infraestructuras, salvo que no existan previsión para su ejecución en los próximos dos ejercicios, para lo cual contarán con el informe favorable de la administración promotora de las mismas.

Los ayuntamientos interesados en concurrir en la convocatoria de 2025 deberán presentar hasta el 5 de junio la solicitud en el registro electrónico general de la Diputación de Palencia conforme al formulario habilitado en la sede electrónica de la institución.

Estas subvenciones de la Diputación son compatibles con otras que pudieran obtenerse de otras administraciones o entes públicos para el mismo fin, siempre que la suma no supere el total de la inversión realizada, pero será incompatible con otras de la administración provincial.

No podrán ser beneficiarios de estas ayudas los ayuntamientos que hayan sido beneficiarios en las convocatorias ordinaria 2024, aun cuando hubieran renunciado a la misma o no ejecutado. Esta limitación no consta para los consistorios que tengan varios núcleos de población y que soliciten la ayuda para alguno de ellos que no haya sido beneficiario en la convocatoria de 2024.