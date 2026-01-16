Diputación de Palencia destina 60.000 euros a ayudar a los ayuntamientos ante problemas de desabastecimiento de agua

PALENCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia destina una partida de 60.000 euros a los ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales destinadas al suministro de agua en situación de desabastecimiento.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de agosto para suministros realizados entre el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de agosto de 2026 y esta convocatoria de ayudas tiene como objetivo cooperar en los gastos derivados del suministro de agua potable a la población en localidades que lo precisen por problemas de desabastecimiento.

Se podrán subvencionar gastos derivados del transporte del suministro de agua mediante cisternas, la adquisición de agua mineral natural embotellada, únicamente en el caso de tratarse de un problema de contaminación en las fuentes y o acuíferos, mientras que no entran dentro de las ayudas los gastos de personal de las entidades locales, incluso cuando las actuaciones se realicen por personal de la propia Administración.