La Diputación de Palencia destina cerca de 217.500 euros a impulsar la digitalización del enoturismo del Cerrato

Barrio de Bodegas de Torquemada (Palencia). - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia impulsará la digitalización del enoturismo en la comarca del Cerrato con un contrato que acaba de formalizar por importe de 217.4651 euros.

La empresa Patrimonio Global S.L. se encargará del desarrollo e implementación de un conjunto de soluciones digitales y el suministro e instalación de elementos físicos destinados a potenciar el enoturismo de la comarca del Cerrato Palentino, para lo que tiene un plazo de ejecución de tres meses, han informado a Europa Press fuentes de la institución provincial.

El proyecto se estructura en tres partes, la primera de ellas la creación y gestión de contenidos digitales atractivos y de alta calidad que promueven el patrimonio cultural del territorio, así como la cultura y tradición ligadas al mismo, con el fin de implementar una experiencia turística plena que permita al visitante comprender la riqueza del patrimonio enoturístico y del Conjunto de los Barrios de Bodegas de la comarca.

En segundo lugar, la señalización digital y física de puntos turísticos, mediante la instalación de hitos en las localidades que conforman el territorio, que servirán de tarjeta de presentación del mismo y contribuirán a articularlo de manera integral.

Finalmente, el desarrollo de una aplicación web que proporcione información integral de los bienes culturales mediante la lectura de códigos QR, con modelos 3D, fotografías 360º y realidad virtual, mejorando la experiencia de visitantes y residentes y promoviendo el patrimonio cultural del Cerrato Palentino.

EJES BÁSICOS

La Diputación ha destacado que esta iniciativa se sustenta sobre los pilares de la tradición, la historia y las tecnologías unidas como una nueva forma de concepción y descubrimiento del territorio, capaces de ofrecer una experiencia turística integral.

La institución palentina trata de impulsar el avance hacia una transformación del modelo turístico de la provincia hacia la sostenibilidad y se encuentra ejecutando el PSTD Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino, incluido en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

Así, este proyecto se suma a los desarrollados con éxito en la Montaña Palentina y el Camino de Santiago, que han permitido articular ambos territorios proyectando una imagen homogénea y contribuyendo al avance de la transformación del modelo turístico de la provincia hacia la sostenibilidad, digitalización, accesibilidad e innovación.

La cultura del vino es el eje vertebrador de este proyecto, que tiene como seña de identidad sus famosos barrios de bodegas, algunos de ellos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), como es el caso de los municipios de Baltanás o Torquemada. El objetivo de estas ayudas es acometer actuaciones transformadoras en el sector turístico en los ámbitos de la transición verde, la transición digital y la mejora de la competitividad turística.