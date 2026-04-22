Diputación de Palencia destina cerca de 50.000 euros para renovar equipamientos informáticos de 52 municipios

La diputación subvenciona equipos informáticos.
La diputación subvenciona equipos informáticos. - DIPUTACIÓN
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 22 abril 2026 17:09
Seguir en

PALENCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia, desde su Servicio de Informática, ha destinado ayudas por importe de 49.275 euros para la renovación y actualización del equipamiento informático dedicado a la gestión municipal de 52 ayuntamientos de la provincia.

Tal y como ha detallado la institución provincial a través de un comunicado, mediante este programa sufraga el 70 por ciento de la inversión que efectúan los municipios y las entidades locales menores en la renovación y actualización de sus equipamientos informáticos para mejorar la gestión.

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado la resolución de estas ayudas con las Diputación de Palencia subvenciona la adquisición de ordenadores de sobremesa, monitores, equipos multifunción (escáner e impresora) ordenadores portátiles, así como las licencias Microsoft Office.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado