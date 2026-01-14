Diputación de Palencia destina medio millón de euros en ayudas para vivienda pública en el medio rural

Archivo - Foto de archivo de una vivienda en Cascón de la Nava. - DIPUTACIÓN - Archivo

PALENCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha convocado ayudas por importe de medio millón de euros para apoyar a los ayuntamientos y entidades locales menores en la rehabilitación y adquisición de viviendas destinadas al alquiler y a la compra de solares para la promoción de vivienda pública.

Tal y como ha explicado la institución provincial en un comunicado, esta convocatoria presta especial atención a la vivienda en el medio rural, "facilitando a los ayuntamientos la creación de un parque inmobiliario suficiente para atender la demanda de los vecinos y ser un acicate para atraer población".

Este plan se enmarca dentro programa 'HabitaLo Rural' puesto en marcha por la Diputación de Palencia para presentar soluciones al problema de falta de vivienda en la provincia.

La cuantía total destinada asciende a 500.000 euros con los siguientes importes máximos por solicitante: 33.880 euros para la ejecución de actuaciones de rehabilitación o adquisición de mobiliario; 12.000 euros para la adquisición de viviendas o solares Y 2.520 euros para la redacción de honorarios profesionales y gastos administrativos. El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 17 de febrero.

Esta convocatoria se divide en tres líneas de actuación. En primer lugar, para la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal cuyo destino sea el alquiler para uso como vivienda habitual.

Serán subvencionables las obras de adecuación de viviendas a la normativa vigente y la mejorar las condiciones de eficiencia energética, accesibilidad y habitabilidad, para dotar de mobiliario básico para su puesta en alquiler, también para los honorarios de los profesionales, coste de redacción de proyectos, direcciones técnicas o facultativas, informes técnicos y certificados, así como los gastos de la tramitación administrativa.

La vivienda deberá ser puesta en el mercado de alquiler para uso como vivienda habitual en el plazo de tres meses desde la finalización de las obras, y al menos durante cinco años, con un periodo mínimo de alquiler efectivo de 36 meses durante ese periodo.

La segunda línea está orientada a la adquisición de viviendas para el alquiler para uso como vivienda habitual. Esta ayuda se destinará a cubrir los gastos de adquisición de vivienda y honorarios de los profesionales intervinientes, así como gastos derivados de la escritura e inscripción en el registro del inmueble.

La vivienda deberá pasar a ser de titularidad municipal y ser puesta en el mercado de alquiler para uso como vivienda habitual en el plazo de un año desde su adquisición, y al menos durante cinco años, con un periodo mínimo de alquiler efectivo de 36 meses durante ese periodo.

En estas dos líneas de subvención no se podrá destinar la vivienda a alquiler turístico o a otros usos con un fin distinto del asentamiento de la población, ni tampoco se podrá subarrendar.

El arrendatario de la vivienda deberá empadronarse en el municipio donde se localice la misma durante al menos la duración del contrato de arrendamiento.

La tercera línea es para la adquisición de solares para su puesta a disposición de alguno de los Programas de Viviendas de Protección Pública de la Junta.

Las actuaciones subvencionables serán los honorarios de los profesionales intervinientes, así como gastos derivados de la escritura e inscripción en el registro del solar.

Los solares deberán pasar a ser de titularidad municipal y ponerse a disposición de alguno de los Programas de Viviendas de Protección Pública de la Junta de Castilla y León, finaliza el comunicado.