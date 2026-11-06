La Diputación de Palencia eleva un 6,27% su presupuesto para 2027, con 114,6 millones, para apostar por nuevos servicios

Reunión de la Comisión de Hacienda de la Diputación de Palencia - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de Diputación de Palencia crecerá un 6,27 por ciento en 2027, hasta los 114.572.350 euros, con el objetivo de apostar por nuevos servicios y la mejora de movilidad y la extinción de incendios.

La diputada de Hacienda y vicepresidenta primera, María José de la Fuente, ha presentado este viernes en comisión de Hacienda el anteproyecto de presupuestos 2027 para la institución provincial, unas cifras que mantienen la deuda cero y que apuestan por nuevos servicios en el medio rural y la mejora de los existentes, como la movilidad o la prevención y extinción de incendios.

El incremento se produce, además, sin nuevas aportaciones de fondos europeos, una vez ejecutados y justificados los fondos correspondientes a todos los proyectos financiados.

El capítulo de personal aumenta un doce por ciento, principalmente por la incorporación de 22 nuevos bomberos, que se sumarán a los efectivos actuales para completar las plantillas de los parques de Aguilar y Saldaña.

El objetivo es alcanzar en 2027 una plantilla de 56 profesionales, integrada por 46 bomberos y diez cabos.

El presupuesto contempla también la estabilización de la plantilla de la residencia de San Telmo y completar la de Red Viaria e Infraestructuras Urbanas.

En materia de movilidad, el anteproyecto contempla un incremento de 100.000 euros programa Dipucar de transporte a la demanda, que facilita la movilidad de los vecinos de los municipios rurales.

El capítulo de inversiones aumenta un siete por ciento, con financiación propia para actuaciones de interés provincial, tras la finalización y justificación de proyectos financiados con fondos europeos.

Entre ellas figura el Plan Provincial de Abastecimiento, que cuenta con una consignación superior al millón de euros.

Esta planificación permitirá conocer las necesidades de cada zona, definir las soluciones más adecuadas y ordenar las futuras inversiones en infraestructuras.

Se trata de abordar el abastecimiento de forma integral y con una perspectiva de largo plazo, sin dejar de atender las necesidades y las incidencias que se producen en los municipios.

El objetivo es garantizar el acceso al agua de calidad como una condición básica para la calidad de vida y para el desarrollo de cualquier localidad de la provincia.

Por su parte, el programa Rehabitare incrementa su dotación en más de un 64 por ciento para seguir así dando respuesta a la principal preocupación de los ciudadanos, mientras que la partida destinada al programa de repoblación crece cerca de un 53 por ciento en el marco de la lucha contra el reto demográfico.

Ambas líneas se dirigen a mejorar las oportunidades para vivir en el medio rural y facilitar el acceso a la vivienda.

El anteproyecto incorpora un nuevo programa de gestión de residuos, dotado con 750.000 euros, para apoyar a los municipios de menor tamaño en esta materia.

También aumenta en 400.000 euros la dotación de la Caja de Cooperación Local, destinada a facilitar préstamos a los ayuntamientos para atender sus necesidades de financiación.

El documento presentado a la Comisión de Hacienda inicia ahora su tramitación y será objeto de análisis por parte de los grupos políticos.