Diputación de Palencia impulsa el documental 'Centenarias' sobre la memoria y vida de mujeres de más de 100 años

Un momento del rodaje del documental 'Centenarias'. - DIP PALENCIA

PALENCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia impulsa el documental 'Centenarias' para poner en valor la vida y la experiencia de las mujeres mayores del medio rural,un proyecto audiovisual dirigido por Alberto Arija que se estrenará en octubre y servirá como hilo conductor de los actos del Día Internacional de la Mujer Rural.

A través del área de Servicios Sociales, la Diputación participa en el desarrollo del documental que pone el foco en la vida, la memoria y la experiencia de mujeres de la provincia que han superado los cien años de edad.

La iniciativa surge tras el éxito de la serie documental 'Mujeres', desarrollada por la Institución provincial, y pretende reconocer y visibilizar la trayectoria vital de mujeres del medio rural palentino desde una perspectiva humana, cercana y profundamente inspiradora.

Actualmente, el proyecto se encuentra en plena fase de rodaje y recogerá testimonios personales sobre el pasado, las emociones, los aprendizajes y las motivaciones que siguen marcando el día a día de estas mujeres centenarias, así como su relación con la familia, el entorno y la sociedad.

El documental ofrecerá además una mirada sobre el papel de las mujeres rurales como transmisoras de valores, memoria y experiencia colectiva, poniendo en valor su contribución social y personal a lo largo de toda una vida.

'Centenarias' se estrenará en Palencia durante la primera quincena de octubre y formará parte de la programación organizada por la Diputación con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, que se conmemora en torno al 15 de octubre.

La institución provincial considera que este proyecto supone "un homenaje a generaciones de mujeres que han sido fundamentales para mantener vivos los pueblos, las familias y las tradiciones", al tiempo que contribuye a combatir la soledad, reforzar el reconocimiento social de las personas mayores y visibilizar referentes femeninos ligados al medio rural.