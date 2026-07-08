Diputación de Palencia recibe la obra del punto de información y promoción del Camino de Santiago en Frómista

Edificio del punto de información del Camino de Santiago en Frómista. - DIP PALENCIA

PALENCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha recibido la obra del edificio del punto de información y promoción turística sostenible (PIPTS) y mercado permanente del Camino de Santiago en la localidad de Frómista, financiado por los fondos de la UE NextGenerationEU, y que ha contado con un presupuesto de 506.493,93 euros.

Las obras han consistido en la remodelación del espacio público comprendido entre la Avenida Ingeniero Rivera y la calle Arquitecto Aníbal, en el Centro histórico de Frómista, a través de la reforma de ciertos elementos urbanos y de la incorporación de una serie de equipamientos que permitan la revalorización y la mejora de las condiciones de uso y disfrute de este singular espacio urbano.

El Camino de Santiago a su paso por la provincia de Palencia está catalogado como primer itinerario cultural europeo (declarado en 1987) y Patrimonio de la Humanidad (declarado en 1993).