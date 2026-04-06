Diputación de Palencia recurrirá la sentencia que anula el Programa Operativo Prevención y Extinción de Incendios

PALENCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los servicios jurídicos de la Diputación de Palencia preparan un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la sentencia del Contencioso Administrativo que ha anulado el Programa Operativo 2025-2029 del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

La institución provincial defiende que la sentencia es contraria pero pon un defecto de carácter "estrictamente formal".

En un comunicado, la Diputación ha explicado que del análisis de la resolución judicial, se desprende que la anulación "no obedece a ninguna infracción de la normativa estatal o autonómica en lo que respecta al desarrollo y al modelo de prestación del servicio recogido en el programa, sino a una cuestión de índole formal".

El equipo de Gobierno aprobó en Pleno Programa Operativo como una herramienta de planificación interna. La resolución judicial no pone en entredicho la validez del modelo de prestación del servicio, ni la voluntad de la Institución provincial de avanzar hacia la profesionalización del servicio Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en la provincia, tal y como ha subrayado la institución provincial.

En este sentido, ha insistido en su "compromiso inequívoco" con la profesionalización del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, un objetivo que ha orientado desde el primer momento el diseño del Programa Operativo ahora recurrido.

El plan contempla la incorporación progresiva de personal hasta completar la estructura de un Jefe de Servicio, un Suboficial de Bomberos, un Técnico de Protección Civil y 54 bomberos profesionales.

Finalmente, la Diputación ha lamentado las críticas recibidas desde el Partido Socialista. "El Grupo Socialista ha aprovechado esta sentencia para confundir como acostumbra con sus críticas al modelo de prestación del servicio, obviando el esfuerzo y la inversión tanto en la construcción de los parques de bomberos como en la progresiva dotación de personal profesional", ha concluido.