Diputación de Palencia renueva el acuerdo de Bomberos con Valladolid para atender incendios en pueblos limítrofes

Minuto de silencio al inicio del pleno de la Diputación de Palencia . - DIP PALENCIA

PALENCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Palencia, que ha comenzado con un minuto de silencio y la lectura por parte de la presidenta, Ángeles Armisén, de la declaración institucional por el accidente ferroviario de Urda, ha aprobado la renovación del convenio de colaboración con la Diputación de Valladolid para la prestación del servicio de extinción de incendios en 13 municipios palentinos limítrofes con edicha provincia.

El acuerdo da continuidad a la colaboración que se inició en 2022 entre ambas instituciones provinciales para facilitar la intervención de los servicios de extinción de incendios de Valladolid en las localidades limítrofes.

Durante el periodo de vigencia del convenio anterior, entre 2022 y 2026, los bomberos del parque de Medina de Rioseco realizaron dos intervenciones en los municipios palentinos incluidos en el acuerdo.

Las 13 localidades incluidas son Abarca de Campos, Autillo de Campos, Belmonte de Campos, Boada de Campos, Capillas, Castil de Vela, Castromocho, Guaza de Campos, Meneses de Campos, Torremormojón, Valdebustos, Villarramiel y Villerías de Campos. El convenio establece una compensación de 447,51 euros por intervención y tendrá una vigencia de cuatro años.

En la sesión plenaria se ha aprobado también el expediente de modificación de crédito que contempla una partida de 1,16 millones de euros destinados a la rehabilitación del edificio histórico de la Casa de la Cruz, en Fuentes de Nava, con el objetivo de convertirlo en la sede permanente del Taller de Restauración de Bienes Muebles.

La aportación de la Diputación de Palencia supondrá el 60 por ciento del coste total de la actuación, mientras que la Diócesis de Palencia contribuirá con un 20 por cienti, además de aportar el inmueble, de su propiedad. El 20 por cienti restante procederá de una subvención de la Junta dentro del Programa Territorial de Fomento para Tierra de Campos.

La actuación da continuidad a la colaboración que mantienen la Diputación y la Diócesis de Palencia desde 2014 para el desarrollo de este taller, que ha permitido restaurar cerca de 524 obras procedentes de 175 localidades.

Actualmente, el taller desarrolla su actividad en el antiguo Seminario Mayor y cuenta con un equipo de doce profesionales especializados en la conservación y restauración de bienes artísticos, entre ellos pinturas, esculturas, textiles y piezas de orfebrería.

La rehabilitación de la Casa de la Cruz permitirá disponer de una sede permanente para esta actividad especializada de conservación y recuperación del patrimonio artístico provincial.