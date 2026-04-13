Diputación de Palencia reparte 128.700 euros entre once entidades para ayudar a personas vulnerables del medio rural

Reunión de la Junta de Gobierno Local. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia renovará la colaboración con once entidades del tercer sector que desarrollan su labor en la provincia mediante convenios en los que va a repartir 128.700 euros para apoyar directamente a usuarios, pacientes y familias a través de programas de prevención, rehabilitación, integración y acompañamiento especializado.

Así se ha aprobado en la Junta de Gobierno de este lunes, en la que, según la institución provincial, estas entidades complementan la acción de los servicios públicos, llegando con cercanía, especialización y flexibilidad allí donde más se necesita, especialmente en el medio rural y con estos convenios se consolida un modelo de colaboración estable y estratégico con el tercer sector, fundamental para invertir en salud, cuidados y apoyo social es también invertir en calidad de vida de las personas, cohesión territorial, en fijación de población y en futuro para nuestros pueblos Las entidades que reciben en esta ocasión el apoyo institucional son la Asociación de Personas con Discapacidad del Mundo Rural (ADISMUR), un importe de 26.500 euros.

La entidad realiza actividades como el mantenimiento del Centro Polivalente de Atención a la Dependencia y Discapacidad 'La Casita', el Proyecto Huerta de la Integración, así como la celebración de la Jornada de la Convivencia y del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La Asociación Plataforma de Voluntariado de Palencia, por importe de 2.500 euros para la prestación de servicios y la labor social efectuada por el voluntariado, y dar a conocer éste en la provincia de Palencia, mediante campañas de divulgación, charlas dirigidas a personas interesadas en realizar acciones del voluntariado, así como formar a técnicos y voluntarios.

La Fundación Hermanos Ortega Arconada, por importe de 4.400 euros, para el mantenimiento de su sede en Villamuriel de Cerrato y la prestación de servicios y programas destinados a las personas que padecen enfermedades mentales, especialmente esquizofrenia, y su rehabilitación, promoción e integración social.

El Centro Cultural de Personas Sordas de Palencia, por importe de 15.400 euros, que gestiona el Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos, para facilitar el apoyo comunicativo necesario a las personas sordas y a las que, por su trato con estas, precisen la asistencia comunicativa de un intérprete, para acceder en igualdad de oportunidades a los mensajes, contenidos, información e ideas; así como en los gastos de personal y material necesarios para llevar a cabo el 'Curso de comunicación en Lengua de Signos y Conocimiento de la Comunidad Sorda para niños con discapacidad auditiva y familias'.

La Fundación ASPAYM Castilla y León, por importe de 5.500 euros para contribuir en los gastos de la Fundación ASPAYM Castilla y León, para el mantenimiento del Centro de fisioterapia de la localidad de Paredes de Nava, consistente en la prestación de un servicio de rehabilitación a los usuarios con discapacidad física residentes tanto en la localidad, como en los municipios próximos.

La Fundación Personas, integrada por varias asociaciones, entre otras Aspanis y Adecas Guardo, por importe de 11.550 euros, para contribuir en su labor de mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, mediante la realización de actividades en la provincia de Palencia y especialmente en Guardo, municipio en el que se desarrollarán una tercera parte de las mismas.

La Fundación Brian, por importe de 13.200 euros para apoyar a los colectivos que sufren cualquier tipo de discapacidad, así como con las asociaciones que se dedican a su atención e integración en los gastos de cualquier tipo que se ocasionen con motivo de la realización de sus actividades de transporte y demás programas que realizan en la provincia de Palencia.

La Fundación San Cebrián tiene como misión proporcionar, desde el compromiso ético, los apoyos individualizados necesarios para que las personas con discapacidad intelectual y sus familias puedan realizar su proyecto de vida con calidad y en igualdad de oportunidades en un marco que promueva el ejercicio de sus derechos.

Cáritas Diocesana de Palencia, por importe de 20.000 euros, para el Centro de Día 'El Castillo' de Guardo, que constituye un recurso especializado para proporcionar atención adecuada, durante parte de la jornada, a menores con dificultades sociofamiliares, para los que, sin embargo, es posible y deseable mantener el contacto diario con su familia.

La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León (Cocemfe), por importe de 13.000 euros para aminorar en el coste que supone el mantenimiento de la sede de la entidad, así como la realización de las actividades para promoción de la accesibilidad, información y asesoramiento de las personas con discapacidad, potenciación del movimiento asociativo, sensibilización y voluntariado, apoyo psicosocial para personas con discapacidad y sus familias, etc., y en particular, los correspondientes al centro de rehabilitación de Guardo y a los desplazamientos de usuarios.

La Asociación Víctimas del Terrorismo, por importe de 1.000 euros, para la prestación de la ayuda necesaria, moral o material, y la atención integral y de asesoramiento a las víctimas del terrorismo y a sus familiares, así como de las actividades de sensibilización de la ciudadanía para conseguir el apoyo a las víctimas de este tipo de delitos y la repulsa hacia las actividades terroristas.

Cruz Roja Española, por importe de 37.200 euros, para apoyar la atención a los colectivos de personas vulnerables, desde una perspectiva de desarrollo humano y comunitario, reforzando sus capacidades individuales en su contexto social, a través de acciones integradas, realizadas esencialmente por voluntariado, y con una amplia participación social y presencia territorial.

Un convenio que se destina a la continuación del proyecto 'Fomento de la conectividad de las personas mayores en la provincia de Palencia', que se fragua en el desarrollo de un sistema de comunicación permanente con personas mayores en situación de soledad a través del préstamo de dispositivos y el pago de conexiones a internet.