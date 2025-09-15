Diputación de Palencia y UVA colaborarán en el desarrollo de ensayos experimentales forestales en la provincia

PALENCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia ha aprobaba este lunes el convenio de colaboración con la Universidad de Valladolid (UVA) para el desarrollo y funcionamiento de un conjunto de ensayos experimentales forestales en la provincia, más allá del plazo del 31 de diciembre en que finaliza la vigencia el proyecto Bosque Modelo.

Se trata de un acuerdo marco, por cuatro años, dentro del ámbito forestal para dar cobertura a las acciones de investigación que IuFORUVa lleva a cabo dentro del Proyecto Bosque Modelo en la finca la Dehesa de Tablares, propiedad de la Diputación de Palencia, que no concluirán dentro del período de vigencia de dicho proyecto y a otras acciones de investigación forestal que puedan acordarse dentro del convenio.

El importe que se ha estimado para el mismo es de 17.960 euros en total para las cuatro anualidades.

El proyecto 'Bosque Modelo Palencia', con vigencia desde el 9 de febrero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, integrante del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con un presupuesto de 1'17 millobnes de euro, de los cuales 1,1 millones, son subvencionados.

El objetivo general es relanzar el territorio Bosque Modelo de Palencia, integrado por 91 municipios ubicados entre el Parque Natural Montaña Palentina y el Camino de Santiago, activando la bioeconomía forestal para lo cual se está dotando a los ayuntamientos y a la población local de conocimientos, herramientas y actuaciones innovadoras, transferibles y replicables.

Además, se persigue: activar la bioeconomía forestal y el desarrollo económico a través de los municipios; diagnosticar, evaluar y planificar el potencial de los recursos forestales municipales; implantar nuevas iniciativas; monitorizar los recursos forestales y la bioeconomía y visibilizar el rol de la mujer en la bioeconomía forestal e impulsar medidas que aseguren y aumenten su participación, así como también la de personas jóvenes.