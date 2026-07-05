La Diputación promocionará el turismo ornitológico de Ávila en la Feria Global Birdfair de Rutland (Reino Unido)

Una cigüeña fotografiada en el municipio abulense de Piedrahíta - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Área de Turismo de la Diputación de Ávila participará, del 10 al 12 de julio, en la Feria de Turismo Ornitológico Global Birdfair 2026, una cita que es "referente mundial" de la ornitología y que se celebra anualmente en Rutland (Reino Unido), según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

El diputado de Asuntos Europeos, Energía y Turismo, Armando García Cuenca, ha explicado que esta feria es un evento especializado en el turismo ornitológico y de naturaleza que reúne a distintas empresas con programas relacionados con estas materias.

La feria, que ofrece variedad de paquetes turísticos y experiencias, cuenta con un público formado por personas que buscan viajar a destinos "aún por descubrir" y que desean explorar países que ofrecen experiencias y programas con especies de aves y actividades únicas, por lo que la provincia de Ávila y su "riqueza ornitológica", según ha expresado García Cuenca, encajan "como anillo al dedo" con estas características.

Por tanto, se trata de una "gran oportunidad" para promocionar la oferta turística abulense y atraer a un público entusiasta de la naturaleza y del turismo de aventura, a través de un escaparate internacional para la promoción de territorios que apuestan por el ecoturismo mediante la observación de aves y de la naturaleza.

La Diputación presentará en el escenario principal de la feria el proyecto de Turismo Ornitológico 'Puntos de Interés Ornitológico' (PIO) que comprende la señalización de cincuenta puntos estratégicos e idóneos, distribuidos de forma equitativa por las cinco comarcas que componen la provincia, para la observación de aves, y complementados con una serie de rutas turísticas más completas que permiten a los visitantes descubrir el resto de recursos turísticos que ofrece el territorio.