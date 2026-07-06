Diputación renueva su apoyo al 'eam Soria Ni Te La Imaginas' para promocionar la provincia con el ciclismo de montaña

Una imagen de un integrante del equipo 'Team Soria ni te lo imaginas'. - DIP SORIA

SORIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria ha renovado su apoyo al equipo 'Team Soria Ni Te la Imaginas' para promocionar la provincia soriana a través del ciclismo de montaña.

La Junta de Gobierno de Diputación ha aprobado este lunes la adjudicación del contrato para la difusión del ciclismo de montaña como espectáculo deportivo y la promoción de la marca turística 'Soria Ni Te La Imaginas'.

Este contrato se desarrolla mediante el patrocinio de un club ciclista con participación en pruebas nacionales e internacionales a lo largo de 2026, con el objetivo de proyectar la imagen de la provincia y dar a conocer sus atractivos turísticos a través del deporte, según han informado desde la Institución Provincial.

Un año más, el único licitador presentado ha sido el Club Deportivo Federado Ciclista Río Ucero, que volverá a representar a la provincia de Soria en las diferentes competiciones de su calendario. La adjudicación se ha formalizado por un importe de 19.239 euros.

CICLISMO DE MONTAÑA.

"El equipo, liderado por Selu, se ha consolidado como un excelente embajador de la provincia, llevando el nombre de Soria más allá de nuestras fronteras" ha asegurado el presidente de la institución, Benito Serrano. Además de participar en numerosas pruebas organizadas en distintos municipios sorianos, el equipo compite en eventos celebrados en otras comunidades autónomas e incluso en países como Marruecos o Arabia Saudí, lo que "contribuyendo a difundir la imagen de Soria y sus recursos turísticos a nivel nacional e internacional".

COMPETICIÓN.

Dentro del ámbito deportivo, la Junta de Gobierno ha aprobado el convenio de colaboración con para financiar la participación de dicho club en la Liga Nacional de División de Honor y de Primera y Segunda Categoría de Pelota Mano en la temporada de 2026. Este convenio cuenta con una ayuda económica por parte de la Diputación de Soria de 8.000 euros.