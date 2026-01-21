La Diputación de Salamanca apoya el proyecto audiovisual 'Martiago', una mirada contemporánea sobre el medio rural

La Diputación de Salamanca colabora en el proyecto audiovisual 'Martiago' sobre el medio rural - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha colaborado en el proyecto audiovisual 'Martiago', dirigido por Luis Soto Muñoz, cuyo estreno tendrá lugar el 22 de enero en YouTube.

La obra acompaña el EP homónimo de la artista Cristina Len y propone una mirada contemporánea sobre la memoria, la música tradicional y la vida en el medio rural.

El proyecto nace de un proceso de trabajo prolongado en el territorio y está rodado íntegramente durante las Fiestas del Santo Cristo de Martiago (Salamanca).

Tal y como ha señalado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press, la grabación se ha hecho a partir de la premisa de no observar al pueblo desde una mirada externa, sino permitir que sea la propia comunidad la que se muestre y se exprese.

En este contexto, Cristina Len se instaló durante varios meses en casa de su abuela y convirtió ese espacio doméstico en un lugar de investigación y creación musical.

De este proceso han surgido tanto las cuatro canciones que conforman el EP --reinterpretaciones del repertorio tradicional martiagués desde un lenguaje electrónico contemporáneo-- como la pieza audiovisual, concebida como una obra autónoma en diálogo directo con la música, han destacado fuentes de la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

'Martiago' se sitúa entre el ensayo visual, el registro documental y una ficción mínima, y se construye a partir de las personas que habitan el municipio: vecinas y vecinos, la coral del pueblo, pastores, familias y distintas generaciones que participan como sujetos activos del relato.

'Martiago' se suma así a una línea de creaciones que conectan música, cine y territorio con el objetivo de reforzar el valor de las prácticas culturales vinculadas al ámbito rural y a la participación de la comunidad local.