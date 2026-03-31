La Diputación de Salamanca convoca 20 plazas para el Curso de Formador de Actividades Deportivas para Personas Mayores

SALAMANCA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca, a través de su Sección de Educación y Deportes, ha convocado el Curso de Formador de Actividades Deportivas para Personas Mayores, una acción formativa enmarcada dentro del Plan Anual de Formación de Técnicos Deportivos 2026.

El objetivo fundamental de este curso es dotar a los alumnos de los recursos didácticos y medios básicos necesarios para la planificación, programación y ejecución de actividades físicas y recreativas dirigidas a la tercera edad.

Con ello, se pretende no solo mejorar la capacitación profesional de los técnicos de la provincia, sino también fomentar las relaciones intergeneracionales y contribuir a la creación de puestos de trabajo en este sector, han informado a Europa Press fuentes de la institución provincial.

La actividad formativa tiene una carga lectiva de 40 horas y se desarrollará durante dos fines de semana, concretamente del 8 al 10 de mayo y del 15 al 17 de mayo de 2026.

Las clases se impartirán en el Albergue 'La Rivera', en Huerta, así como en instalaciones deportivas municipales de esta localidad y de Santa Marta de Tormes.

PROGRAMA COMPLETO

El programa formativo es muy completo y abarca desde aspectos médicos y acondicionamiento físico hasta disciplinas específicas como pilates, yoga, aeróbic de bajo impacto, actividades acuáticas y expresión corporal.

El curso está dirigido a 20 personas mayores de 16 años (con preferencia para los mayores de 18 años). Tendrán prioridad en la selección los residentes o empadronados en municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes, especialmente aquellos que ya trabajen o colaboren en el campo de la actividad física y el deporte con personas mayores. El plazo de inscripción comienza el miércoles 1 de abril y finaliza el lunes 27 de abril de 2026.

Las solicitudes pueden presentarse en el Registro General de la Diputación de Salamanca, en sus registros comarcales o de forma telemática a través de la sede electrónica de la institución. La cuota de participación se ha fijado en 65 euros e incluye el alojamiento en régimen de pensión completa, transporte desde Salamanca, material didáctico, seguro de la actividad y un diploma de asistencia (requiriendo un mínimo del 80 por ciento de presencialidad).

Con esta convocatoria, la Diputación de Salamanca ha señalado que reafirma su compromiso con la dinamización del medio rural y el fomento de un envejecimiento activo a través de profesionales debidamente cualificados.