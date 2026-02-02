Diputación de Salamanca implantará el programa 'Crecemos' de la mano de la Junta en 44 municipios de la provincia

Uno de los centros donde se desarrolla el programa 'Crecemos' en Salamanca. - DIPUTACIÓN

SALAMANCA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca implantará el programa 'Crecemos' en un total de 44 municipios de la provincia con el objetivo de "facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en el medio rural".

Esta iniciativa, impulsada conjuntamente por la Diputación de Salamanca y la Junta desde el año 2004, permite a los ayuntamientos implantar centros infantiles dirigidos a niños de 0 a 3 años, con el fin de "apoyar a las familias y promover la atención educativa en los municipios de menor tamaño".

El programa "favorece" la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias que residen en el medio rural; impulsa la función social de la atención educativa a menores de 0 a 3 años en centros infantiles como factor básico de equidad y elemento clave para compensar desigualdades de partida y prevenir situaciones de exclusión social; y ofrece a las familias un recurso de conciliación adaptado al máximo de horas previstas en una jornada laboral diaria, tal y como ha señalado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

La Diputación de Salamanca destinará 33.800 euros a la financiación del programa 'Crecemos' en modalidad de jornada completa, que se desarrollará en 29 localidades. Por su parte, la jornada de seis horas diarias, de lunes a viernes, se pondrá en marcha en cuatro municipios, con una aportación provincial superior a los 26.000 euros.

Finalmente, once centros de la provincia ofrecerán una jornada de cinco horas diarias de lunes a viernes, gracias a una aportación de 22.500 euros.

Los ayuntamientos seleccionados se comprometen a ofrecer hasta un máximo de quince plazas en cada uno de los centros donde se implante el programa 'Crecemos', así como a priorizar la contratación de víctimas de violencia de género, mujeres en situación de desempleo de larga duración, mujeres mayores de 45 años o personas jóvenes, siempre que estén en posesión del título de Maestro en Educación Infantil o del título de Técnico Superior en Educación Infantil, así como de sus titulaciones equivalentes.

A través de esta subvención, las localidades beneficiarias podrán sufragar los gastos de funcionamiento del inmueble, así como otros gastos derivados de la ejecución del programa como materiales didácticos o material de oficina, entre otros.

Aquellos centros que dispongan de plazas vacantes por no llegar al máximo de quince podrán admitir hasta dicho número a menores de 3 y 6 años durante el periodo de vacaciones escolares de verano, siempre que el centro permanezca abierto y que los menores estén empadronados en Castilla y León.