Diputación de Salamanca recibe a la Red Iberoamericana de Política Criminal para fomentar el intercambio de conocimiento

SALAMANCA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, junto a la vicepresidente tercera y diputada de bienestar social, Eva Picado, ha recibido en el Palacio de La Salina a los miembros de la Red Iberoamericana de Política Criminal con la meta de fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias en este ámbito.

La Red Iberoamericana de Política Criminal está integrada por especialistas procedentes de 18 países iberoamericanos (incluidos España y Portugal) y tiene como objetivo analizar y estudiar las políticas criminales desarrolladas en los distintos Estados.

Este encuentro constituye la primera reunión oficial de la Red, presidida por la catedrática de la USAL, Nieves Sanz, como han indicado desde la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

La Diputación de Salamanca ha recibido institucionalmente a la Red con motivo de su estancia en la ciudad, donde están llevando a cabo diversas visitas vinculadas a su programa de trabajo.

La elección de Salamanca como sede de este primer encuentro responde, entre otros motivos, al reconocimiento de la figura de Francisco de Vitoria, considerado padre del Derecho Internacional y principal defensor de los Derechos Humanos, así como a la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Durante la recepción, el presidente de la Diputación ha destacado la importancia de Salamanca como espacio de reflexión académica y jurídica, así como el valor de iniciativas que promueven la cooperación internacional y el análisis riguroso de las políticas públicas desde una perspectiva iberoamericana.