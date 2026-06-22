La Diputación de Segovia adelanta el Día del Orgullo LGTBI+ y premia la labor de CCOO y de las religiosas Adoratrices

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, con las representantes de CCOO, Margarita Robles (centro) y Laura Mayo. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha adelantado la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, cuya efeméride oficial se celebra el 28 de junio, con un acto institucional en el Palacio Provincial en el que se ha reconocido el trabajo sociolaboral del sindicato Comisiones Obreas en Segovia y el de las religiosas Adoratrices, con su proyecto Betania.

La convocatoria ha reunido a los agentes sociales del territorio bajo el lema 'En la provincia de Segovia somos diversidad: de pueblo y con orgullo', decorando el espacio con los colores del arcoíris e integrando de manera fija un camaleón a la imagen corporativa institucional.

Este nuevo símbolo, que ha tomado su inspiración de la campaña realizada en el año 2025 y del cuento infantil titulado 'Leo el camaleón', será seña de identidad de la provincia para futuras acciones vinculadas al ámbito de los servicios sociales.

De manera previa, la institución ha celebrado la asamblea ordinaria del Consejo Provincial de Igualdad, presidida por el presidente de la Diputación y diputado de Servicios Sociales, Miguel Ángel de Vicente, en la que se ha dado cuenta detallada de toda la actividad de la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad a lo largo de los últimos seis meses.

Asimismo, el encuentro ha servido para exponer varias iniciativas puestas en marcha por parte las distintas entidades que cuentan con representación directa en el seno de este órgano asesor y participativo de la provincia.

Durante la asamblea del Consejo, la Diputación ha hecho especial hincapié tanto en el desarrollo de las diversas campañas de sensibilización que se han ejecutado como en los reconocimientos que se han otorgado. Entre ellos se ha destacado la distinción concedida a Comisiones Obreras por su papel activo frente a la LGTBfobia y, de modo muy singular, el galardón otorgado a las religiosas Adoratrices por su proyecto de carácter social denominado Betania, el cual ha resultado premiado en el transcurso de los Premios Diputación que han tenido lugar el pasado día 11 de junio.

AYUDAS A AYUNTAMIENTOS

Por su parte, la responsable de la mencionada Unidad de Igualdad, Género y Diversidad, Virginia Gómez, ha reseñado la gran acogida que han registrado entre los diferentes ayuntamientos las subvenciones económicas destinadas de manera específica a la lucha contra la violencia de género y en favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Estas ayudas económicas de carácter público han sido convocadas de nuevo en el mes de febrero de este año con el establecimiento de una dotación presupuestaria conjunta que ha alcanzado los 60.000 euros.

En total, se han presentado 58 solicitudes dirigidas a la modalidad de proyectos comunitarios y otras 38 solicitudes enfocadas hacia la modalidad de actividades coeducativas, lo que ha supuesto un incremento de cerca de una decena de peticiones adicionales en comparación con los registros obtenidos en el año 2025.

Estos fondos públicos van a permitir el desarrollo en la provincia de actividades culturales y sociales, como la puesta en escena de obras de teatro, la organización de conciertos de música infantiles, la celebración de citas de carácter deportivo, la impartición de talleres formativos y la creación de espacios pedagógicos orientados a la promoción del buen trato y al empoderamiento de las mujeres.

El acto institucional central ha incluido la lectura formal de un manifiesto por parte de la diputada de Asistencia a Municipios e Igualdad, Pilar Martín, junto a los diferentes portavoces de los grupos políticos con representación en la corporación provincial, con la única excepción del Grupo Mixto Vox.

Esta formación política ya se ha desmarcado previamente de la moción de condena a la LGTBfobia que el Pleno provincial aprobó la semana anterior, con el voto favorable del resto de formaciones.

Tras la lectura del manifiesto, Miguel Ángel de Vicente ha tomado la palabra para reivindicar el "carácter integrador del medio rural segoviano frente a las intolerancias". El presidente provincial ha abogado por la "defensa de los valores de la empatía, el civismo, la libertad y la responsabilidad social" y ha recalcado que la corporación trabaja en estas líneas desde todas sus áreas, especialmente desde Asuntos Sociales y su Unidad de Igualdad.

Asimismo, el presidente provincial ha manifestado que las conductas de odio y de discriminación "no van a encontrar nunca cobijo bajo las políticas, proyectos o decisiones que emanen de la Diputación de Segovia".

El encuentro ha concluido con la entrega del denominado 'reconocimiento arcoíris' al sindicato Comisiones Obreras por su labor histórica en favor de los derechos LGTBI+. Este compromiso se ha visto materializado recientemente con la apertura en el año 2025 de su Secretaría de Políticas LGTBIQA+.

La distinción, que ha puesto en valor el impulso de acciones formativas para denunciar la discriminación laboral y los discursos de odio, ha sido recogida por Margarita Robles, de las secretarías de la Mujer y de Negociación Colectiva de Segovia, y por Laura Mayo, responsable autonómica del área en Castilla y León.