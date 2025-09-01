Diputación de Segovia adquiere por 2.000 euros las obras de alumnos del curso de Pintores Pensionados del Paisaje

SEGOVIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia, a través del Área de Cultura, ha adquirido siete de las obras realizadas por alumnos del Curso de Pintores Pensionados del paisaje de Segovia, por un importe superior a 2.000 euros.

El curso se ha desarrollado durante el mes de agosto y, tras la exposición final de las obras en La Alhóndiga, la Diputación ha anunciado la compra de estas siete pinturas, entre las que constan la del premiado con la Medalla de Oro, el alumno Manuel Gómez López, y la del Medalla de Plata, Xavier Camps Máñez.

En la edición de este verano, la 107ª del Curso, los motivos de las obras entregadas por los alumnos incluyen el Palacio de los Peñalosa, el embalse del Pontón Alto, la ermita de San Frutos, el municipio de Collado Hermoso y las ruinas del Monasterio de Santa María de la Sierra, entre otros paisajes de la ciudad y la provincia. Santa maría de la Sierra ha sido, precisamente, el paisaje que el ganador de la Medalla de Oro ha titulado 'Císter', en un óleo de 92x65 centímetros, tasado en 350 euros, una de las obras adquiridas por la institución provincial.

El Curso de Pintores Pensionados del Paisaje de Segovia es el más antiguo de los que perviven en España en su modalidad. Está dirigido por el pintor Joaquín Millán y ha contado con la colaboración de los artistas y académicos de la Academia San Quirce Carlos Muñoz de Pablos y Gonzalo Borondo.

El conjunto de pintores becados es de dieciséis, cada uno procedente de una de las facultades de Bellas Artes de universidades de toda España. Los pintores cuyas obras han sido adquiridas por la Diputación de Segovia han sido Gabriel Dupuy, Lucía Villar, Claudio San Emeterio, Elies Penadés y Ane-Mai Höök, además de los ya mencionados Gómez López y Camps Máñez.