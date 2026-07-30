Diputación de Segovia aprueba una modificación presupuestaria de un millón de euros para inversiones y ayudas deportivas

Pleno de la Diputación de Segovia. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación Provincial de Segovia ha aprobado en su sesión ordinaria del mes de julio una modificación presupuestaria cercana al millón de euros, destinada de forma directa a inversiones en diversos municipios de la provincia y a ayudas para clubes deportivos que compiten en categorías regional y nacional.

De la cifra global aprobada, una suma superior a los 800.000 euros se ha financiado a cargo de los remanentes de Tesorería de la institución provincial. Entre las partidas asignadas, el Ayuntamiento de Nava de la Asunción ha recibido un total de 100.000 euros para la colocación de suelo homologado en el pabellón 'Guerre@s Naver@s'. También, otros ocho consistorios de la provincia han obtenido diversas partidas para la ejecución de proyectos locales que sus regidores han trasladado a la Presidencia durante las visitas institucionales realizadas en los últimos meses.

Sobre ayudas destinadas a entidades deportivas con representación en categorías nacional y regional para la próxima temporada, el Balonmano Nava ha recibido 100.000 euros, coincidendo con la conmemoración de su 50º aniversario; la Gimnástica Segoviana ha obtenido 35.000 euros; el Turégano CF, 25.000 euros; el CD San Cristóbal, 20.000 euros; el CD Coca y el CD Cantalejo, 15.000 euros cada uno, y el CD Segosala ha recibido una cuantía de 11.000 euros.

La propuesta económica ha salido adelante con el respaldo unánime del equipo de Gobierno y del grupo socialista. Por el contrario, la representante de Izquierda Unida, Ana Peñalosa, se ha abstenido por desacuerdo con los criterios aplicados, mientras que los diputados no adscritos han optado también por la abstención tras considerar que el reparto presupuestario ha respondido a un pacto previo entre las dos fuerzas mayoritarias.

El diputado de Hacienda, Óscar Moral, ha explicado que estas partidas suplementarias han surgido como fruto directo de las visitas del presidente a las distintas localidades, y del diálogo mantenido con los alcaldes para atender demandas de carácter urgente. Por su parte, el presidente de la corporación provincial, Miguel Ángel de Vicente, ha defendido la gestión realizada y ha señalado que el actual equipo de Gobierno ha multiplicado por seis las inversiones que han llegado de manera efectiva a los municipios de la provincia.

Por otra parte, también se ha dado el visto bueno a la personación de la institución en el Procedimiento Ordinario tramitado ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, iniciado a instancia del Grupo Socialista contra la Ordenanza reguladora de la Tasa por la cobertura del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), aprobada el pasado 30 de abril de 2026.

Paralelamente, la corporación ha validado una modificación puntual de la plantilla y de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que ha derivado en la amortización de la plaza de habilitación nacional correspondiente al adjunto de Intervención.

MOCIONES

En el capítulo de mociones, se han rechazado las cuatro iniciativas debatidas en la sesión. La propuesta del diputado no adscrito José Antonio Mateo Otero para la reparación integral, ensanche y refuerzo de la carretera SG-V-2331 entre Aldeanueva de la Serrezuela y Aldehorno no ha prosperado al decaer por la mayoría del grupo popular, a pesar de contar con el apoyo del resto de corporativos.

Por otro lado, la moción del Grupo Socialista sobre la elaboración de un Informe Anual de Publicidad Institucional ha sido rechazada tras un debate en el que la Presidencia ha criticado la política de comunicación del Gobierno central. Tampoco se ha aprobado la iniciativa de Izquierda Unida para la creación de un Plan Provincial de Prevención frente a Incendios, por los quince votos en contra del grupo popular.

Finalmente, la moción presentada por Vox para la concesión de ayudas extraordinarias tras el incendio de Brieva no ha sumado apoyos al considerarse que las distintas administraciones han comenzado ya a tramitar las ayudas correspondientes.