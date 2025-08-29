Archivo - La Diputación de Segovia ayuda con 46.000 euros a 38 emprendedores y empresas rurales para lanzar sus proyectos. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA - Archivo

SEGOVIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible de la Diputación de Segovia ha concedido ayudas a 38 emprendedores y empresas de reciente creación en el medio rural, por un total de 46.000 euros, para afrontar los costes iniciales de puesta en marcha de sus proyectos económicos.

Las subvenciones oscilan entre los 892 y 2.083 euros por beneficiario y son un respaldo para los nuevos autónomos que iniciaron su actividad en 2024. Con esta ayuda se facilita afrontar los costes iniciales de cuotas de autónomos, alquileres, servicios de gestoría o mantenimiento de páginas web, para que los negocios puedan consolidarse y prosperar.

Los treinta y ocho proyectos beneficiados representan un abanico amplio de actividades, con negocios de comercio de proximidad, hostelería, peluquerías y actividades de agricultura y ganadería. También hay proyectos de arquitectura, nutrición, comunicación, fotografía y marketing.

La diputada del área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado que las ayudas son "una muestra de confianza en la capacidad de nuestros emprendedores para generar riqueza y mantener vivos nuestros pueblos". Rodríguez ha recordado que el programa se inició en 2013 y se ha consolidado como "herramienta fundamental para quienes deciden emprender en el medio rural segoviano".

La diputada ha valorado el éxito de esta convocatoria, que ha recibido 48 solicitudes, lo que demuestra que en el ámbito rural de Segovia "existen iniciativa y ganas de emprender".

Para más información, los interesados pueden consultar la lista de beneficiarios en la página web oficial de la Diputación de Segovia o contactar con el Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible.