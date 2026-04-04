José Ramón Marinero, José María Ruiz Y Miguel Ángel De Vicente Durante Su Reunión En El Palacio Provincial. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia contribuirá al equipamiento del Centro de Interpretación del Cochinillo de Segovia, según ha trasladado el presidente de la institución, Miguel Ángel de Vicente, al presidente de la Asociación para la Promoción del Cochinillo Segoviano (Procose), José María Ruiz, y a su gerente, José Ramón Marinero.

De Vicente se ha reunido en el Palacio Provincial con los representantes de la entidad impulsora de la Marca de Garantía y la IGP para abordar las novedades del proyecto del centro, que pretende convertirse en un espacio para explicar este producto desde la crianza hasta su valor histórico.

Durante la reunión se han abordado diversas cuestiones técnicas y, puesto que la institución ha manifestado siempre su deseo de colaborar con Procose, los responsables de la asociación han trasladado a De Vicente una serie de necesidades concretas.

Tras conocer estos requerimientos, el presidente ha comprometido la colaboración de la institución provincial con el equipamiento del museo, pues ha señalado que es importante que quienes visitan la provincia, y en especial los extranjeros, puedan entender lo que significa para la cultura y la economía del territorio el sector porcino.

De Vicente ha indicado que al dotar de "herramientas actuales e interactivas" al futuro Centro de Interpretación, se podrá "difundir mejor y comunicar de una manera más adecuada" la relevancia y el "arraigo que el cochinillo tiene en los pueblos".

El proyecto iniciado en 2019 alcanza su recta final tras la cesión por parte del Ayuntamiento de un inmueble en la capital, un contexto en el que el presidente de la Diputación ha subrayado que "el entramado público y privado debe demostrar el valor de la colaboración interinstitucional" y manifestar su "compromiso con un recurso divulgativo del patrimonio que favorecerá el sector turístico y cultural" de Segovia y Castilla y León.