La Diputación de Segovia invertirá casi un millón en 2026 para que 500 personas se beneficien de la comida a domicilio

La Diputación de Segovia invertirá casi un millón de euros en 2026 para que cerca de quinientas personas se beneficien del Servicio de Comida a Domicilio

SEGOVIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia invertirá casi un millón de euros en 2026 para que cerca de 500 personas se beneficien del Servicio de Comida a Domicilio, iniciativa que este año ha beneficiado a 477 usuarios de todo el territorio provincial.

El Servicio de Comida a Domicilio ayuda a prevenir el deterioro individual y mejora la calidad de vida y los hábitos alimenticios de quienes tienen limitaciones de autonomía personal, al tiempo que contribuye a la integración y permanencia en su entorno habitual de vida, con una adecuada intervención y apoyos personales, domésticos y sociales, han destacado fuentes de la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Con ello, aspira a proporcionar una dieta compensada con los nutrientes adecuados, mantener hábitos alimenticios adecuados a las necesidades del usuario, prevenir situaciones de riesgo de malnutrición y sus consecuencias sobre la salud y la independencia, evitar riesgos de accidentes en personas vulnerables y facilitar apoyos para la permanencia en el entorno habitual de esas personas.

Consiste en la elaboración y reparto de comida, en transporte homologado, de lunes a viernes. Es decir, cinco menús semanales por usuario, con un primer plato, un segundo y un postre.

Las propuestas se adaptan a las necesidades alimenticias de cada persona y están elaboradas por expertos nutricionistas, ya que son menús que cambian cada semana, con lo que se evita la monotonía.

Atienden también a las distintas épocas del año al incorporar menús especiales para las fiestas navideñas o cumpleaños, con la posibilidad de adaptarse a cuestiones como la Cuaresma, por ejemplo. También incorporan productos, recetas y guisos típicos de la gastronomía segoviana, como potaje de garbanzos a la segoviana, judiones de La Granja, sopa castellana o pisto segoviano.

Así lo ha destacado el director de proyectos y gerente de Gesgourmet, Alexander Morales Coates, quien ha señalado que existe la posibilidad de cambiar cualquier plato que no sea de su gusto, disponiendo de seis posibilidades para cambiar y de bloquear cualquiera que no sea de su agrado.

En la primera entrega, se adjuntan unas instrucciones básicas del servicio para que sepan como actuar y el personal que reparte cuenta con formación tanto para el servicio como para tratar con personas mayores.

El servicio contempla más de una treintena distinta de tipología de dietas, como basal, para diabéticos, baja en grasas, baja en vitamina K, de fácil masticación, hipocalórica, baja en sodio, astringente, baja en ácido úrico, de protección renal, de protección gástrica, rica en fibra, de protección biliar, de diálisis, celiaca, de alergias o étnica -para quienes deciden suprimir el cerdo-, entre otras.

En el año 2025 se repartieron casi 111.000 menús y, sobre la distribución de los usuarios, del total de 477, 187 se localizan en el área de acción del CEAAS de Cuéllar, 168 en el de Cantalejo, 70 en el del Real Sitio de San Ildefonso, y 41 en el Prádena.