La Diputación de Segovia moviliza con el PAIMP 9,5 millones para 272 actuaciones en municipios de la provincia

El vicepresidente primero y portavoz popular, José María Bravo, durante una intervención, junto al presidente provincial, De Vicente, y los otros vicepresidentes. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario de la Diputación de Segovia, correspondiente al mes de febrero, ha aprobado este jueves el Plan de Ayudas a Inversiones Municipales de la Provincia (PAIMP) para el ejercicio 2026, con una inversión total de cerca de 9,5 millones de euros, para desarrollar 272 actuaciones en los 225 municipios y entidades menores de toda la provincia.

Todos los ayuntamientos de la provincia han presentado instancia para concurrir al plan, por lo que serán financiadas 272 actuaciones repartidas entre 225 municipios y entidades locales menores. De ellos, 47 ayuntamientos han podido optar a dos inversiones. El reparto ha contado con el voto a favor del grupo popular y los dos diputados no adscritos, mientras que el resto de los grupos se ha abstenido.

Durante el debate, los portavoces han calificado el reparto de "objetivo, serio y ecuánime". Sin embargo, el portavoz socialista, Máximo San Macario, ha asegurado que "hay pueblos que no pueden soportar la cofinanciación requerida", por lo que ha solicitado una reducción de la aportación municipal (en el documento aprobado, la Diputación se encarga de 7 millones de euros y el resto lo aportarán los municipios).

GESTIÓN DE PERSONAL Y EFICIENCIA ECONÓMICA

En el apartado administrativo, se han aprobado modificaciones puntuales en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y en la plantilla de personal de la Corporación. Asimismo, se han dado a conocer los informes de Intervención y Tesorería relativos al cuarto trimestre de 2025. En los datos del informe de la tesorería provincial destaca que el periodo medio de pago a proveedores es de tan solo 6 días.

La sesión también ha dado luz verde a las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por estancia en centros residenciales y por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y Comida a Domicilio. En este punto, el portavoz socialista San Macario ha criticado la asunción de "competencias impropias" y la "infrafinanciación" por parte de la Junta de Castilla y León, que ha cifrado en 14 millones de euros. El presidente provincial, Miguel Ángel de Vicente, ha replicado aludiendo que "la verdadera infrafinanciación proviene del Gobierno de España en materia de Dependencia".

MOCIONES CONTRA LA GESTIÓN DE LA CHD

En las mociones, se han aprobado dos textos contra la labor de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), con el apoyo de todos los diputados, a excepción de la abstención de la portavoz de IU, Ana Peñalosa. La primera moción, presentada por el diputado no adscrito David Gutiérrez, ha reclamado la limpieza y mantenimiento de arroyos en tramos no urbanos. La segunda, del Grupo Popular, instaba a la CHD a mejorar la seguridad en la presa de Burgomillodo mediante más puntos de aforamiento, el cese de aperturas nocturnas de compuertas y una mejor coordinación con el 112.

Por el contrario, el Pleno ha rechazado las otras cuatro mociones presentadas. No ha salido adelante la propuesta del PSOE para impulsar la candidatura de las Vaquillas del Carnaval ante la Unesco pues el Grupo Popular, mayoritario, ha considerado la moción como "irresponsable", por encontrarse la asociación promotora aún en una fase inicial de desarrollo. También se ha rechazado la moción socialista para subvencionar la apertura de bares en los municipios, que solo ha contado con el apoyo de IU.

Por último, la propuesta de Izquierda Unida para erradicar el uso del glifosato en espacios públicos ha sido rechazada con el voto en contra del PP, y tampoco ha prosperado la moción de VOX sobre la mejora de frecuencias del AVE y plazas de aparcamiento.