La Diputación de Segovia programa 91 actuaciones por la provincia dentro de su otoño cultural

Una sesión de juegos del ciclo 'Lo aprendí de los abuelos' en el pasado otoño 2024. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha iniciado sus ciclos culturales de otoño, que ofrecen 91 actuaciones por todo el territorio, englobadas en los 'Otoños con Pulso' y 'Lo aprendí de los abuelos'.

Como ha subrayado el diputado de Cultura, José María Bravo, estas iniciativas "mantienen la actividad en el medio rural tras la temporada de verano, de máxima ebullición en los pueblos".

'Otoños con Pulso' ofrece 33 conciertos de música popular, tradicional y clásica, a cargo de agrupaciones de pulso y púa de la provincia. Con el ciclo, el diputado ha afirmado que se fomenta "el valor comunitario de este tipo de música, se motiva a las agrupaciones locales y se oferta un espacio cultural de calidad hasta en las localidades más pequeñas".

Entre los conjuntos musicales de esta temporada figuran la Rondalla del Taller Cultural de Fuentepelayo, la orquesta de pulso y púa Tres Olmas, la Ronda Segoviana y la Rondalla Hogar San José, que ha inaugurado el ciclo el día 12 de septiembre en la iglesia de Garcillán. A partir de aquí se suceden las citas hasta cerrar el 6 de diciembre, en Sangarcía.

Por su parte, el programa 'Lo aprendí de los abuelos' se orienta a recuperar y difundir el patrimonio inmaterial, con música, danza, narración oral o juegos tradicionales, que se muestran a público infantil y familiar, para transmitir entre generaciones los saberes tradicionales que se han conservado en los pueblos.

Este otoño hay 58 actuaciones, que han debutado el 13 de septiembre en Garcillán, con la función 'Topónimos. ¡Súbete al carro! de los abuelos!' El calendario se extiende ahora a veintiocho fechas, hasta el 14 de diciembre, en el centro social de Escarabajosa de Cabezas. Otros contenidos del ciclo incluyen juegos tradicionales, juegos desenchufados y representaciones teatrales con tradiciones y viejos oficios y quehaceres.