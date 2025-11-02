La Diputación de Segovia promociona la provincia ante 150 agentes de viajes canadienses en el congreso de ACTA en León

SEGOVIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo de la Provincia de Segovia ha participado en el encuentro profesional con agencias de viajes canadienses celebrado en León, dentro del programa del Congreso Internacional de la Association of Canadian Travel Agencies and Travel Advisors (ACTA).

En esta acción han participado alrededor de 150 agentes de viajes y periodistas especializados del sector turístico canadiense, en una cita que para la Diputación de Segovia ha supuesto "una oportunidad estratégica para dar a conocer los atractivos y los recursos turísticos de la provincia, el patrimonio histórico, naturaleza, gastronomía y la red de alojamientos rurales", según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Pres.

Durante los encuentros mantenidos, las agencias de viajes canadienses se han interesado por la "oferta patrimonial y gastronómica de la provincia, así como por las actividades vinculadas a la naturaleza y al turismo activo".

Canadá se ha consolidado como un mercado emisor de largo radio con alto poder adquisitivo y creciente interés por los destinos culturales e interiores cuando en 2024, más de 640.000 turistas canadienses visitaron España, lo que ha generado un gasto total de 1.250 millones de euros y una estancia media superior a diez días.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo Soto, ha destacado que la presencia de Segovia en este encuentro profesional permite "fortalecer la imagen de la provincia en mercados internacionales y abrir nuevas vías de colaboración con intermediarios turísticos que buscan experiencias auténticas y destinos sostenibles".