La Diputación de Soria y el Centro de Estudios Sorianos celebran en octubre un congreso sobre García Lorca

La Diputación de Soria y el Centro de Estudios Sorianos (CES) celebran los días 16 y 17 de octubre en el Aula Magna Tirso de Molina el congreso Federico García Lorca en Soria, 'El descubrimiento de la cultura popular Ángel del Río, Kurt Schindler', donde pondrán en valor el descubrimiento la cultura soriana por el poeta en 1932.

El diputado de Cultura, Enrique Rubio, junto a los miembros del CES, Jesús Rubio y Emilio Ruiz, han dado más detalles de este congreso que contará con conferencias, ponencias y actividades culturales para conocer mejor la figura de Federico García Lorca. El plazo está abierto en la web de la Diputación de forma gratuita hasta llenar las 200 plazas de aforo.

En el congreso también se pondrá en valor la aportación de los sorianos Ángel del Río, figura clave e innovadora en el hispanismo, y Fernando de los Ríos, mentor y acompañante de Lorca en sus visitas a Soria. Otro de los ejes del congreso será el estudio del musicólogo alemán Kurt Schindler y su trabajo de recopilación del cancionero soriano, abordado tanto desde el análisis académico como desde la interpretación musical.

El encuentro se completará con conciertos y una representación teatral, ofreciendo así un programa que une la reflexión académica con la experiencia cultural en vivo.

LORCA EN SORIA

Jesús Rubio y Emilio Ruiz han apuntado que en estas dos jornadas se ayudará a comprender cómo llego Lorca a Soria, gracias a sorianos bien relacionados en Madrid e implicados en la vida cultural y educativa del momento. Federico García Lorca visitó la provincia de Soria en dos ocasiones en 1932. La primera en mayo, acompañando a su mentor Fernando de los Ríos, entonces ministro de Instrucción Pública. La segunda en julio, con la primera gira provincial de La Barraca, para interpretar La Leyenda de Alvargonzález de Antonio Machado.

Los referentes culturales llegaron a Soria ya que unas semanas antes, en abril, durante las fiestas celebradas en Madrid del Primer Aniversario de la República, les habían impresionado las primitivas danzas de San Leonardo, testimonios culturales como la Soldadesca o los trajes populares sorianos. Así, como han apuntado los responsables del CES, quisieron conocerlos en sus lugares de origen a la vez que el ministro se reunía con los alcaldes de aquellos pueblos para informarse de sus necesidades educativas y poner en marcha medidas que las paliaran.

ACERCAMIENTO AL PUEBLO SORIANO

Un grupo de intelectuales sorianos colaboró en la organización de los viajes. Además, Federico García Lorca ya conocía a Ángel del Río Cabrera desde 1919, y de su estancia en la Universidad de Columbia (Nueva York), donde el soriano era profesor. Ambos conocían a Kurt Schindler, musicólogo alemán residente en Nueva York, que estaba estudiando la música tradicional española.

Todos ellos coincidieron en el acercamiento al pueblo soriano y a su cultura a la par que trataban de mejorar la educación con la construcción de nuevas escuelas y mejorando las condiciones de trabajo de los maestros. El objetivo del congreso es dar cuenta y razón de lo acontecido, analizando con detalle el horizonte intelectual que dio soporte a todas aquellas actividades

CONGRESO

El congreso arrancará el día 16 a las 9.30 horas con la lección inaugural a cargo del catedrático de Literatura Española de la Universidad de Granada Andrés Soria. La primera mañana estará dedicada a Kurt Schindler y 'El Cancionero Soriano' con las intervenciones de la catedrática de musicología de la Universidad de Salamanca, María Matilde Olarte; la profesora de música y artes escénicas de Enseñanza Secundaria, Susana Arroyo y la profesora de clarinete e investigadora de la Universidad de Hartford, Clara Ruiz.

La segunda sesión, por la tarde, se dedicará a Ángel del Río Cabrera, maestro del Hispanismo con las ponencias de Emilio Ruiz, del Centro de Estudios Sorianos; del catedrático emérito de la Universidad de Virginia, Andrew Anderson; así como el catedrático de Literatura Española de la Universidad de Zaragoza, Enrique Serrano. La jornada la cerrará el concierto de Clara Ruiz Medina.

JORNADA DEDICADA A LORCA

La segunda jornada, el 17 de octubre, estará dedicada a Federico García Loca en Soria. El día arrancará con la conferencia Gerardo Diego y Federico García Loca, el 'Teatro del pueblo' de Alejandro Casona en la provincia de Soria, a cargo del profesor César Ibáñez.

Los viajes de Soria en 1932 centrarán la segunda ponencia a cargo del catedrático emérito de Literatura de la Universidad de Zaragoza, Jesús Rubio. El profesor jubilado de Lengua y Literatura, Juan Aguilera, abordará el repertorio de la primera gira teatral de La Barraca mientras que el Catedrático de Literatura de la Complutense de Madrid hablará del repertorio de la primera gira teatral de La Barraca.

La clausura correrá a cargo del poeta y comisario de exposiciones Enrique Juncosa, bajo el lema 'Los dibujos de Federico García Loca'. El congreso lo cerrará la actuación de Los Titiriteros de Binéfar 'La tierra de Alvargonzález' de Antonio Machado.