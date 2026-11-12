La Diputación de Soria promocionará turismo ornitológico, ciclismo de gravel y el vino en la Feria Intur de Valladolid

Ornitología, ciclismo de gravel, catas de vino o talleres e ilustraciones de directo, entre las propuestas de Soria para INTUR y mucho más, reclamos de la provincia en Intur - EUROPA PRESS

SORIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria promocionará el turismo ornitológico, el ciclismo de gravel, las catas de vino o los talleres e ilustraciones en directo durante la Feria Intur de Valladolid, del 13 al 15 de noviembre.

La diputada de Turismo, Elia Jiménez, ha sido la encargada de presentar la programación que la institución provincial ha preparado para esta edición.

El acto ha contado con el presidente de la Diputación, Benito Serrano, el alcalde de Monteagudo de las Vicarías, Carlos González y José Luis Gómez Miranda, conocido como Selu, del equipo de ciclista 'Soria, ni te la imaginas'.

La diputada provincial de turismo, Elia Jiménez, ha mostrado el objetivo "sorprender" tanto a los turistas que aún no han visitado Soria como a aquellos que ya han estado alguna vez.

Así, ha instado que busquen que su visita a Soria sea más que paisajes y patrimonio, y se convierta "en un recuerdo" que titula 'Patrimonio, naturaleza y experiencias que dejan huella'.

ORNITOLIGÍA

El viernes tendrá lugar a las 12.30 horas la inauguración del stand de Soria, con una charla de ornitología a las 13.00 horas.

El alcalde de Monteagudo de Las Vicarías, Carlos González, ha explicado las posibilidades turísticas de esta afición que el mismo comparte.

"En ocasiones nos vamos a otras provincias y aquí tenemos un humedal donde ahora se pueden ver a las grullas", ha ejemplificado.

Su ayuntamiento cuenta con 100.000 euros del Miteco para impulsar el turismo, con una web y adecuación de caminos. Ahora trabajan con colegios que visitan el castillo y el embalse.

MÁS PROPUESTAS

A las 13.30 horas la conferencia abordará el proyecto Tdites de San Esteban de Gormaz. Una gymkana virtual por San Esteban de Gormaz.

A las 14.00 horas, se presentará la APP de Celtigravel, una herramienta más para los usuarios de las rutas ciclistas de la provincia, que a través de dos celtíberos animados aborda la historia de los yacimientos de Soria.

También se informa a los ciclistas de avisos de tormentas y el tiempo, además de permitir reservas online de alojamientos y restaurantes.

A las 14.30 horas, María Tovar realizará una ruta teatralizada sobre Berlaga de Duero.

Para el sábado 14 habrá taller de Teselado Fingido en Bolsa, un taller de vino con vinilo, es decir vino y música, que tendrán programación matinal y vespertina.

Para el domingo 15, también en doble sesión, se celebrará un taller de acebo.

Además, se contará con la presencia del ilustrador Sergio Melgizu, con gran repercusión en redes sociales.