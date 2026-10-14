La Diputación de Soria propone aumentar el cheque bebé hasta los 380.000 euros para los nacidos en 2025 . - DIPUTACIÓN SORIA

SORIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria ha propuesto este miércoles aumentar la cantidad destinada al cheque bebé hasta los 380.000 euros para los bebés nacidos en el año 2025, una medida que han apoyado todos los grupos.

La Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos reunida hoy bajo la presidencia de Daniel García Martínez ha aprobado por unanimidad las principales líneas de ayuda del Plan Soria 2026. Se han dictaminado ocho bases para la convocatoria de diferentes ayudas y se ha dado el visto bueno a los convenios con la Cámara Oficial de Comercio e Industria y con la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, por más de 1.150.000 euros.

Estas ayudas deberán pasar por la próxima Junta de Gobierno y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia para poder entrar en vigor, la próxima semana.

La comisión de Reto Demográfico ha aprobado una de las líneas de ayudas más esperadas por las familias de la provincia de Soria, las subvenciones de impulso demográfico, conocidas como cheque bebé. Esta convocatoria vuelve a respaldar a los hogares sorianos que durante el año 2025 tuvieron un hijo o completaron los trámites de adopción de un niño menor de seis años, lo que contribuye a apoyar los gastos que supone la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Esta convocatoria cuenta con un presupuesto de 380.000 euros, 22.000 euros más que la del año pasado.

Cada familia recibirá una ayuda base de 775 euros y, una vez cubierta esta cantidad, el presupuesto restante se repartirá de forma equitativa entre las familias beneficiarias, de manera que la subvención podrá alcanzar los 1.000 euros por familia, en función del número de solicitudes recibidas.

El plazo para presentar solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la publicación de las bases en el BOP.

CRECIMIENTO DE LA NATALIDAD

El diputado responsable, Daniel García, ha destacado que el aumento del presupuesto responde al crecimiento de la natalidad, una noticia positiva que invita a trabajar para que cada vez más familias apuesten por vivir y formar su hogar en la provincia.

García explica que "con el cheque bebé, la Diputación quiere estar al lado de las familias en una etapa tan importante como la llegada de un hijo y contribuir, al mismo tiempo, a que los municipios sorianos tengan futuro".

También se ha aprobado la convocatoria para que los establecimientos comerciales de la provincia puedan adherirse al programa de Impulso Demográfico, donde las familias beneficiarias podrán utilizar las tarjetas del cheque bebé para realizar sus compras, lo que sirve para apoyar tanto a las familias como al comercio local de los pueblos.