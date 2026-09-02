La Diputación de Soria renueva su compromiso con el Desafío Urbión con 25.000 euros

El diputado de Deportes Sergio Frías, el presidente del Xtrem Covaleda Andrés Cámara y el presidente de la Diputación Benito Serrano. - EUROPA PRESS

SORIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria ha renovado su compromiso con una de las pruebas de Trail más destacadas de Soria y de España, el Desafío Urbión, mediante la firma del convenio de colaboración suscrito entre el presidente de la institución provincial, Benito Serrano, y el presidente del Club Deportivo Xtrem Covaleda, Andrés Cámara.

El acuerdo cuenta una aportación de 25.000 euros por parte de la Diputación. La institución provincial se mantiene como patrocinador principal de un evento que celebrará su undécima edición del 4 al 6 de septiembre y que volverá a reunir en Covaleda a cerca de 1.500 corredores procedentes de distintos puntos de España.

Durante la firma, Benito Serrano ha destacado que el Desafío Urbión representa a la perfección la apuesta de la Diputación por unir deporte, naturaleza y desarrollo rural, pues "es mucho más que una competición deportiva. Es una herramienta para dar a conocer la provincia, generar actividad económica en los pueblos y mostrar al exterior algunos de los paisajes más espectaculares de Soria".

Serrano ha subrayado además que la institución seguirá respaldando iniciativas capaces de atraer visitantes y dinamizar el medio rural, ya que existe confianza "en el deporte como motor de desarrollo y en la capacidad de los clubes y asociaciones para organizar eventos de primer nivel".

La prueba volverá a desarrollarse en el entorno natural de la Sierra de Urbión, y recorre enclaves emblemáticos como la Laguna Negra, las lagunas glaciares o el pico Urbión, a 2.228 metros de altitud.

El programa incluye el recorrido principal de 37 kilómetros, la modalidad Open de 17 kilómetros, una prueba de seis kilómetros y el Trail Kids para los más pequeños.

Por su parte, el presidente del Club Deportivo Xtrem Covaleda, Andrés Cámara, ha puesto en valor la repercusión que el evento tiene para toda la comarca de Pinares y el efecto que genera más allá del propio fin de semana de competición.

Cámara asegura que "el impacto en la comarca es enorme. Alrededor del 80 por ciento de los participantes regresa posteriormente para conocer la zona. Además, son muchos los corredores que durante todo el año se acercan para entrenar en el recorrido y descubrirlo de cerca. Muchos vuelven después con más tranquilidad, fuera de la competición, para disfrutar de los paisajes y la gastronomía".

NOVEDADES

El Desafío Urbión cuenta este año con algunas novedades, como su inclusión en el circuito Unittrail, con nueve importantes pruebas de trail de España, o la celebración del Campeonato de España de Policías Locales, con 82 representantes.

Además, la prueba principal, la de 37 kilómetros, ha pasado de domingo a sábado, con unos leves cambios en el recorrido obligados por trabajos forestales.

Los dorsales de las tres carreras competitivas, un total de 1.200, se han agotado, a los que hay que sumar los numerosos inscritos en la prueba infantil. Hay inscritos de toda España y bastante representación internacional.

Como en años anteriores, en lugar de trofeos se entregarán plantones de pino silvestre.

La Diputación de Soria considera que iniciativas como el Desafío Urbión encajan plenamente en la estrategia provincial de promoción del turismo activo y sostenible, que se complementa con otras acciones impulsadas desde las áreas de Deportes y Turismo, como los circuitos Soria Puro Oxígeno de Trail Running y BTT o la red de más de 3.000 kilómetros de rutas ciclistas que recorren la provincia gracias a Celtigravel.

La celebración de la prueba volverá a convertir a Covaleda en punto de encuentro para deportistas, familias, voluntarios y aficionados, lo que genera una importante actividad económica en alojamientos, establecimientos hosteleros y comercios de toda la comarca, además de proyectar la imagen de la provincia a nivel nacional a través del deporte y la naturaleza.

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