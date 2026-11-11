Diputación y UVa abordarán los retos y oportunidades de la IA en la Administración Pública en una jornada el viernes

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid y la Universidad de Valladolid (UVa) celebrarán la jornada 'La Inteligencia Artificial en la Administración Pública: innovación, regulación y confianza' este viernes, 13 de noviembre, en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez.

El encuentro reunirá a especialistas, responsables institucionales, personal técnico y directivo de las administraciones, profesionales del ámbito jurídico, investigadores y representantes del sector tecnológico para analizar las oportunidades y los desafíos que plantea la incorporación de esta tecnología a la gestión pública.

El diputado de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación de la Diputación de Valladolid, David de la Viuda, participará en la inauguración institucional de este encuentro, enmarcado en el convenio de colaboración suscrito entre la institución provincial y la UVa para promover el desarrollo y la aplicación de la IA en el ámbito de las administraciones públicas.

La cita permitirá profundizar en las posibilidades que ofrece la IA para modernizar la Administración y mejorar la prestación de los servicios públicos, así como en las garantías necesarias para asegurar un uso responsable de estas herramientas.

La seguridad jurídica, la protección de datos, la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza de la ciudadanía centrarán buena parte de las reflexiones, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

El programa comenzará con la conferencia magistral de J. Ramón Gil García, director del Center for Technology in Government de la Universidad de Albany (Estados Unidos) y especialista internacional en gobierno digital y transformación de las administraciones públicas.

Bajo el título 'Beneficios, desafíos y riesgos de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública', su intervención abordará el impacto de esta tecnología en el funcionamiento de las instituciones y las claves para avanzar hacia una implantación responsable y sostenible.

A continuación, se celebrará una mesa redonda sobre el desarrollo normativo y las buenas prácticas en materia de IA en la Administración Pública, en la que participarán la jefa del Servicio de Estrategia en IA, Innovación Administrativa y Publicaciones Oficiales de la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Principado de Asturias, Carmen García Álvarez, y la profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de León Marta González Aparicio.

Ambas especialistas analizarán el impacto de la regulación emergente y los mecanismos necesarios para garantizar que la utilización de estas herramientas se ajuste a los principios éticos y jurídicos que deben regir la actuación de las administraciones públicas.

El programa incluirá también una ponencia técnica sobre protección de datos y responsabilidad en el uso de herramientas de IA en el entorno público, a cargo de Elena García Díez, Chief Security Advisor de Microsoft, cuya participación está pendiente de confirmación.

La jornada concluirá con la clausura institucional y un espacio de networking que favorecerá el intercambio de experiencias y el establecimiento de nuevas vías de colaboración entre administraciones, universidad, profesionales y empresas tecnológicas.