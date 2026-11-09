La Diputación de Valladolid acerca el emprendimiento rural a 500 jóvenes de la provincia

Un momento de una de los encuentros. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha medio millar de jóvenes de la provincia a través de las Jornadas de Emprendimiento 'Inspirando futuros empresarios en el medio rural', una iniciativa para dar a conocer las oportunidades del entorno rural y que se ha celebrado en Peñafiel, La Santa Espina y Villalón de Campos.

Según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press, Valladolid Avanza y la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial Cerro de San Cristóbal han organizado estas jornadas.

El programa se ha dirigido especialmente a los estudiantes de los últimos cursos de Educación Secundaria y Formación Profesional de centros públicos, con el objetivo de "despertar su interés por la creación de empresas y conectar el ámbito educativo con el tejido productivo del territorio".

Durante las sesiones, representantes de organismos públicos y entidades de apoyo al emprendimiento -como los Grupos de Acción Local y la citada asociación empresarial- han compartido espacio con emprendedores de sectores como el agroalimentario, el tecnológico, el turístico y el de servicios.

Los ponentes han expuesto sus experiencias reales, las dificultades afrontadas y las tendencias del mercado, mediante una dinámica participativa con espacio para preguntas y debate.

La institución provincial ha mantenido este programa en colaboración con los equipos directivos y docentes de los centros educativos, con prioridad para aquellos municipios en los que no se había desarrollado con anterioridad la actividad, para ayudar a las nuevas generaciones a identificar el medio rural como un espacio idóneo para sus proyectos profesionales.