Diputación de Valladolid y CEOE firman seis convenios por 275.000 euros para impulsar tejido empresarial y empleo

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, en la firma de los seis convenios. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La CEOE y la Diputación de Valladolid han firmado este lunes seis convenios que suman un total de 275.000 euros "para impulsar el tejido empresarial y la creación de empleo en la provincia", con el foco en la atracción de inversiones, la consolidación empresarial, la inteligencia artificial, el emprendimiento joven y el apoyo a autónomos y pymes.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, han formalizado el acuerdo de colaboración para el segundo semestre de 2026 en el Palacio de Pimentel.

Ambos representantes han valorado la colaboración entre las dos instituciones como una "alianza estratégica" que pretende continuar en el apoyo del desarrollo económico de la provincia "para generar empleo, atraer inversiones, apoyar a las empresas y abrir nuevas oportunidades".

En esta línea, Íscar ha afirmado que el convenio "mantiene una colaboración estable desde hace años, basada en el diálogo, en el desarrollo de actuaciones concretas para impulsar la economía", un trabajo conjunto que en esta ocasión se centra en "fijar población en el mundo rural".

Asimismo, el presidente de la institución provincial ha señalado que, entre los objetivos, se encuentra "acompañar el proceso empresarial en todas sus etapas: desde el joven que comienza a descubrirse hasta la empresa que quiere crecer o incorporar la inteligencia artificial".

Por otra parte, Magdaleno ha manifestado que uno de los problemas que atraviesan los activos de la Comunidad es que los castellanoleoneses "no son capaces de vender lo que tienen y lo que hacen bien", problemática a la que se suma la despoblación y, por lo tanto, la falta tejido empresarial en el campo, ha incidido.

Por ello, el representante de la patronal ha agradecido a la institución provincial el apoyo económico "a las tierras pobres", municipios que "normalmente, por estar alejados de la capital, tienen menos actividad" y que, con convocatorias como esta, "se promocionan".

Asimismo, Magdaleno ha señalado que desde la CEOE se comprometen a apoyar iniciativas "de empresas grandes y de pymes en pequeños municipios, sin discriminar los proyectos" por su tamaño, en un momento que la provincia atraviesa "dificultades como la energética".

SEIS CONVENIOS

Los seis acuerdos abordan diferentes ámbitos de actuación, entre ellos, la atracción de inversiones, dinamización empresarial de los municipios, consolidación de pymes y autónomos, aplicación de la inteligencia artificial, fomento del emprendimiento entre los jóvenes y asesoramiento al tejido empresarial rural.

El primero de los convenios corresponde al programa 'Adopta un Pueblo 2.0' que cuenta con una aportación de 30.000 euros y tiene el objetivo de "conectar a empresas relevantes de la provincia con municipios rurales para dinamizar la economía local y favorecer nuevas oportunidades de actividad", según ha señalado Íscar, quien ha explicado que el proyecto facilitará "la conexión entre ayuntamientos y empresas y permitirá desarrollar acciones específicas adaptadas a las características de cada localidad".

El programa se desarrollará en 15 municipios vallisoletanos en los que se incluye Aldeamayor de San Martín, Boecillo, Cabezón de Pisuerga, Íscar, La Seca, Matapozuelos, Mayorga, Mojados, Nava del Rey, Olmedo, Peñafiel, Santervás de Campos, Valoria la Buena, Villanubla y Zaratán.

El segundo convenio, con el nombre de 'Atracción de Inversiones 2026' y dotado con 62.000 euros, tiene como objetivo posicionar a la provincia como un territorio atractivo para la inversión nacional e internacional, con especial atención a sectores estratégicos como "las energías renovables, las nuevas tecnologías aplicadas al sector agroalimentario y ganadero, la economía circular y la silver economy".

Para lograrlo, el proyecto contempla la elaboración de un inventario exhaustivo de suelo industrial, parques empresariales, conectividad y servicios básicos, "plasmado en un mapa interactivo digital accesible para inversores", según ha explicado Magdaleno.

Por su parte, 'Consolídate 2026' cuenta con una aportación de 80.000 euros y ofrecerá asesoramiento individualizado a 30 pymes, autónomos, microempresas y pequeñas empresas con potencial de crecimiento, mediante diagnósticos empresariales y planes estratégicos adaptados a sus necesidades.

El cuarto convenio entre la patronal y la diputación contempla el programa 'IA Rural Valladolid 2026' dotado con un total de 40.000 euros y que acercará las nuevas tecnologías al tejido empresarial de los municipios rurales. Está dirigido a 100 pymes y microempresas que recibirán formación, diagnóstico, consultoría y mentoría para facilitar la aplicación práctica de soluciones de la IA.

El quinto convenio, 'Objetivo Futuro 2026', dispone de 38.000 euros y está dirigido a fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes. El programa llegará a 500 estudiantes de 20 centros educativos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, y les permitirá acercarse al mundo empresarial y al desarrollo de iniciativas vinculadas a la innovación y al territorio.

Finalmente, 'Te Acompañamos 2026', cuenta con 25.000 euros y ofrecerá un servicio de asesoramiento a 800 empresas de al menos 50 localidades de menos de 20.000 habitantes. En este se prestará apoyo en cuestiones relacionadas con ayudas públicas, financiación, creación y transmisión empresarial, así como en diferentes necesidades de gestión, combinando atención presencial, telefónica y telemática.