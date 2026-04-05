Diputación de Valladolid convoca ayudas por valor de 216.000 euros para impulsar actividades turísticas en la provincia - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha aprobado la convocatoria de subvenciones dirigida a ayuntamientos, entidades locales menores y mancomunidades de la provincia para el desarrollo y promoción de actividades turísticas, dotada con 216.000 euros, 14.000 más que en la anterior convocatoria.

Podrán beneficiarse de estas ayudas los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, las entidades locales menores y las mancomunidades de la provincia, y cada entidad podrá solicitar financiación para un máximo de cuatro actividades.

El presupuesto total de la convocatoria asciende a 216.000 euros, distribuidos en 200.000 euros destinados a ayuntamientos, 6.000 euros para entidades locales menores y 10.000 euros para mancomunidades.

En caso de existir remanentes en alguna de las partidas, estos podrán redistribuirse entre las restantes con el fin de garantizar la ejecución completa del crédito disponible, según ha precisado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Las ayudas están destinadas a financiar actuaciones desarrolladas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, y entre las actividades subvencionables se incluyen campañas promocionales y de comunicación turística, la organización de visitas guiadas, viajes de familiarización dirigidos a profesionales o prescriptores turísticos, así como la organización, desarrollo y promoción de fiestas declaradas de interés turístico regional y nacional.

También podrán financiarse la participación en la Feria Internacional de Turismo Intur 2026, la realización de ferias y mercados turísticos, recreaciones históricas y eventos gastronómicos, además de iniciativas vinculadas a la promoción turística de la Semana Santa, la organización de belenes vivientes, fiestas de la vendimia, actividades de turismo astronómico y observación del eclipse, así como la renovación de vinilos y carteles informativos turísticos.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante concurrencia competitiva y se valorará principalmente la calidad del proyecto presentado, el alcance de la difusión y promoción prevista, que podrá alcanzar niveles nacionales o internacionales; la trayectoria y antigüedad de la actividad, los recursos turísticos del municipio solicitante y su presencia digital a través de páginas web, redes sociales y visibilidad en medios de comunicación.

En el caso de fiestas declaradas de interés turístico, las ayudas podrán alcanzar hasta 4.500 euros cuando cuenten con reconocimiento nacional y hasta 3.000 euros cuando dispongan de declaración de interés turístico regional.

Además, la convocatoria incorpora diversas mejoras orientadas a simplificar la tramitación administrativa y agilizar los procedimientos, que se realizarán de forma electrónica, para facilitar la gestión y reducir los tiempos administrativos.

Además, para atender las demandas trasladadas por los municipios en años anteriores, se han acortado los plazos de solicitud con el objetivo de resolver la convocatoria y abonar las ayudas antes del verano, periodo en el que se desarrolla la mayor parte de las actividades turísticas.

BALANCE CONVOCATORIA 2025

En la convocatoria de 2025 se distribuyeron un total de 201.982 euros entre 87 municipios de la provincia, lo que supuso financiar 208 actividades turísticas diferentes.

La distribución del gasto evidenció una clara prioridad por las campañas promocionales y de comunicación, que concentraron aproximadamente el 23 por ciento del total, seguidas por los eventos gastronómicos, las fiestas de interés turístico y las recreaciones históricas.

Esta orientación responde a la estrategia impulsada por el Patronato de Turismo durante los últimos años, que ha reforzado la importancia de destinar parte de la subvención a la promoción efectiva de los eventos y de los recursos turísticos locales.